Mercato: Cavani en négociations avec Boca Juniors

Libre de tout contrat en juillet prochain, Edinson Cavani serait actuellement en négociations avancées avec Boca Juniors selon le Mirror. Le buteur est en manque de temps de jeu à Manchester United, où il n'entrerait pas non plus dans les plans d'Erik ten Hag.

Après deux saisons avec Manchester United, Edinson Cavani devrait changer d'air cet été. En fin de contrat à Old Trafford, l'ancien buteur du PSG n'entre pas dans les plans d'Erik ten Hag et s'apprête à trouver un nouveau de point de chute. Selon le Mirror et As, le joueur de 35 ans négocierait actuellement avec Boca Juniors.

Seulement deux buts cette saison

Ce n'est pas la première fois que le nom de Cavani est associé à celui de Boca Juniors. Déjà l'été passé, le club argentin avait tenté de recruter le "Matador", qui s'était engagé initialement avec les Red Devils pour une saison en 2020 avant de prolonger d'un an après un premier exercice honorable.

Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani est en manque de temps de jeu, L'international uruguayen a disputé 17 matchs depuis le début de la saison, pour seulement deux buts. La situation semble désormais plus favorable pour Boca Juniors et les dirigeants sont revenus à la charge.

Edinson Cavani serait actuellement en discussions avancées avec Boca Juniors mais plusieurs clubs européens se seraient aussi renseignés. Cavani avait rejoint l'Europe et Palerme en 2007, en provenance de son club formateur du Danubio Fútbol Club. Quinze ans plus tard, il pourrait donc effectuer son retour en Amérique du Sud, avec en tête la Coupe du monde 2022.