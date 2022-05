Mercato: l'étonnante rumeur d'un possible retour de Ronaldo au Real

S'il montre chaque semaine qu'il est toujours aussi performant à 37 ans, Cristiano Ronaldo ne sait pas encore comment Erik ten Hag compte l'utiliser la saison prochaine. Suffisant pour relancer en Angleterre l'idée d'un possible départ de Manchester United. Pour le Real Madrid ?

Avec lui, la vieillesse devient un étrange concept. Même à 37 ans, Cristiano Ronaldo reste une machine à marquer. Un leader parfois critiqué et remis en cause par ses propres supporters, mais qui continue de répondre en enchaînant les prestations de haut vol. Cette saison, sa feuille de statistiques affiche 23 buts en 36 matchs disputés toutes compétitions confondues. En Premier League, seul Mohamed Salah se montre plus efficace que le Portugais, encore décisif jeudi soir pour permettre à Manchester United d’accrocher Chelsea (1-1) et de rester au contact dans la course aux places européennes. Sûr de sa force, il donne l’impression d’être insubmersible. Même face aux rumeurs des médias britanniques, convaincus qu’il ne fait pas partie des plans d’Erik ten Hag pour la saison prochaine.

Choisi par la direction des Red Devils pour succéder à Ralf Rangnick, qui endossera un rôle de consultant jusqu'en 2024, l’actuel coach de l’Ajax Amsterdam aurait prévu de miser sur la jeunesse. Ce nouveau cycle souhaité par le Néerlandais pourrait avoir un impact sur l’avenir de Ronaldo, pourtant sous contrat jusqu’en 2023 avec la possibilité de rester une année supplémentaire. Lui se sent toujours en forme et n’a pas envie de prendre sa retraite, ni de goûter au banc de touche dans les mois à venir, alors que Ten Hag ne voudrait pas lui promettre un statut de titulaire indiscutable. Ce qui laisse planer le doute sur le futur de Ronaldo, à en croire The Mirror. S’il faut prendre ces informations avec des pincettes, le numéro 7 se poserait aujourd’hui des questions.

Déjà annoncé au Real l'été dernier

Doit-il rester à Manchester ou refaire ses valises pour tenter un ultime défi ailleurs ? D’après The Mirror, ce flou pourrait faire les affaires… du Real. Oui, le tabloïd britannique avance la possibilité d’un incroyable retour de CR7 cet été à Madrid. La priorité de Florentino Pérez est toutefois très claire : récupérer libre Kylian Mbappé. Mais il aurait aussi un œil sur la situation de Ronaldo. Son nom avait déjà été évoqué à Madrid il y a un peu plus d'un an, avant son départ de la Juventus pour l'Angleterre. Il avait alors haussé le ton et démenti : "Au-delà de cet épisode le plus récent en Espagne, il y a eu des informations fréquentes m'associant à un certain nombre de clubs dans différents championnats, sans que personne ne se soucie jamais d'essayer de chercher la vérité."

Carlo Ancelotti avait lui aussi écarté l'idée d'un retour de Ronaldo : "Cristiano est une légende du Real, et il a tout mon amour et tout mon respect. Je n'ai jamais envisagé de le signer. Nous regardons de l'avant." Même discours cet été ?