Mercato: le patron de la MLS prêt à "sortir des sentiers battus" pour faire venir Messi

Dans une interview accordée à The Athletic ce vendredi, Don Garber, le commissaire de la MLS, a reconnu que la ligue ferait des efforts pour faire venir Lionel Messi, si la possibilité existe. Il estime qu'il faudrait un "accord créatif" qui bénéficiera au championnat.

"En dehors des sentiers battus." Le commissaire de la MLS Don Garber se dit prêt à faire preuve de souplesse pour faire venir Lionel Messi, dans une interview pour The Athletic ce vendredi. L'Argentin pourrait arriver à l'Inter Miami à l'issue de cette saison et le championnat américain cherche un moyen d'attirer financièrement l'attaquant du PSG, dans un cadre habituellement encadré par le fair-play financier américain.

"Vous avez affaire à ce qui est peut-être le joueur le plus spécial de l'histoire du football", explique Garber. "Donc, quand il y a des rumeurs le mettant en relation avec Miami, c'est formidable. Et si cela pouvait se produire, ce serait formidable pour la MLS, ce serait formidable pour Messi et sa famille, et comme tout chez nous, nous essayons de saisir toutes les opportunités. Je ne peux pas donner plus de détails que cela parce que nous ne les avons pas."

Lionel Messi est en fin de contrat cet été et est en pourparlers pour une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais de récentes rumeurs évoquaient la possibilité d'un transfert à l'Inter Miami. Cependant, si la MLS veut faire venir Messi, elle devra trouver un accord qui permette de faire face à l'énorme compensation qu'il exigerait. Au PSG, il toucherait actuellement 25 millions d'euros nets par an, en plus d'une prime de 25 millions à la signature.

Un accord à la Beckham ?

"Les équipes ont la flexibilité de faire des choses uniques", défend de son côté Garber. "La MLS est une entité unique. Si vous vendez quelque chose qui appartient au collectif, le collectif doit l'approuver. Donc, quelle que soit la décision de Jorge Mas (propriétaire de l'Inter Miami), avec l'aide de Todd Durbin (vice-président exécutif de la MLS) pour structurer quelque chose, si nous avons l'opportunité de le faire, ce sera en dehors des sentiers battus", suggère-t-il à propos d'un possible arrangement pour faire venir Lionel Messi.

"Nous allons devoir structurer un accord qui convient à lui et sa famille. C'est-à-dire ? Honnêtement, nous ne le savons pas aujourd'hui." Garber a reconnu que Messi serait une signature sans précédent pour une ligue qui a déjà accueilli de nombreuses stars, dont Beckham, Kaka et Ibrahimovic. L'arrivée du Britannique dans le championnat américain avait forcé la MLS a crée le statut de Designated Player, un joueur dont le salaire n'est pas intégré au salary-cap de la franchise, ce qui permet de le rémunérer avec des sommes colossales.

Malgré cela, les clubs de MLS ne disposent pas des ressources que peuvent avoir le PSG et doivent trouver d'autres compensations financières pour attirer ces stars. En 2007, David Beckham avait inclu dans son contrat une clause lui permettant de créer une nouvelle franchise MLS contre 25 millions de dollars. Avec plusieurs conditions: choisir une ville hors de New-York, jouer "assez longtemps" en MLS" et construire un stade. "Cet accord a très bien fonctionné pour lui, il a très bien fonctionné pour la MLS. (...) Nous verrons comment cela se passe au cours des deux prochaines années avec peut-être un autre joueur argentin", sous-entend Don Garber.