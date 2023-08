EN DIRECT - Mercato: Deschamps se prononce sur l'imbroglio Mbappé au PSG

Encore une dizaine de jours et le mercato estival fermera ses portes en Ligue 1 et dans les principaux championnats européens. Les clubs français et leurs rivaux continentaux vont continuer de se renforcer en bouclant certains dossiers chauds ou avec des pistes de dernières minutes. Toutes les infos et rumeurs de transfert sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

PSG: comment Deschamps a vécu la mise à l'écart de Mbappé Didier Deschamps a réagi ce jeudi à la situation compliquée de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain en début de mercato. Le sélectionneur de l'équipe de France a confirmé qu'une mise à l'écart de l'attaquant ne l'aurait pas empêché de le convoquer chez les Bleus. >> La prise de position du sélectionneur est à lire ici



L'Algérien Slimani rebondit au Brésil Ancien buteur de Ligue 1 où il a porté les couleurs de Brest, Monaco et Lyon, Islam Slimani a choisi de relever un nouveau défi loin de l'Europe. A 35 ans, l'attaquant algérien s'est engagé ce mercredi avec le club brésilien de Coritiba. Libre depuis un passage de quelques mois à Anderlecht, Islam Slimani a signé jusqu'en décembre 2024. "Avec ces couleurs, j'ai marqué l'histoire, le vert et le blanc font partie de ma vie. Curitiba est une ville où j'ai été très heureux, j'y ai marqué un but en Coupe du Monde", s'est réjoui le buteur des Fennecs après sa signature au Brésil.



Le Bayern penserait à Kehrer pour remplacer Pavard Selon le Daily Mail, le Bayern Munich aurait ciblé Thilo Kehrer pour remplacer Benjamin Pavard, alors que le défenseur français est proche d'un transfert à l'Inter Milan. Le joueur allemand, à West Ham depuis l'été 2022, a déjà évolué sous les ordres de Thomas Tuchel lors de son passage au PSG. Les noms de Lukas Klostermann, Mohamed Simakan (Leipzig), Armel Bella-Kotchap (Southampton) et Lutsharel Geertruida (Feyernoord) sont également cités.



L'OM se renseigne sur Joaquin Correa, l'attaquant de l'Inter Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, confirmé par d'autres médias, l'OM aurait pris des renseignements auprès de l'agent de Joaquin Correa. L'attaquant argentin de 29 ans ne sera pas retenu par l'Inter Milan, qui cherche à le faire partir pour signer Alexis Sanchez. >> Toutes les précisions à lire ici



Rémy Vercoutre, futur entraîneur des gardiens des Bleuets? Numéro deux de Grégory Coupet pendant plusieurs saisons à l'OL, Rémy Vercoutre pourrait cette fois passer devant. Selon nos informations, l'homme de 43 ans se rapproche de l'équipe de France Espoirs, où il épaulerait Thierry Henry, qui a été nommé lundi sélectionneur des Bleuets jusqu'en 2025. >> Toutes nos infos par ici



Bonjour à toutes et à tous ! Et bienvenue dans ce live pour suivre l'actualité du mercato. Encore une dizaine de jours avant la fermeture du mercato en Ligue 1 et dans les principaux championnats européens. Les clubs français et leurs rivaux continentaux vont continuer de se renforcer en bouclant certains dossiers chauds ou avec des pistes de dernières minutes. Toutes les infos et rumeurs de transfert sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport. >> Toutes les infos mercato de ces derniers jours à retrouver par ici