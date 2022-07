Mercato: le prêt de Tete à l'OL prolongé jusqu'en 2023

L'OL a officialisé ce vendredi le renouvellement du prêt de Tetê pour la saison prochaine. Cette prolongation s'inscrit dans le dispositif mis en place par la FIFA sur les joueurs du championnat ukrainien.

L'OL a obtenu le renouvellement du prêt jusqu'en juin 2023 de l'attaquant brésilien Tetê, arrivé au printemps en provenance du club ukrainien du Shakhtar Donetsk, a annoncé le club rhodanien vendredi. Cette prolongation, attendue, s'inscrit dans "le dispositif mis en place par la FIFA sur les joueurs du championnat ukrainien", qui permet au club français de le "conserver" dans son effectif, a-t-il précisé dans un communiqué.

Décisif dès son arrivée

Tetê, 22 ans, international brésilien de moins de 23 ans, a inscrit deux buts et donné deux passes décisives lors de ses 11 matches disputés avec l'OL depuis mars. L'annonce de cette prolongation de l'attaquant intervient le même jour que celle de l'arrivée du milieu de terrain international français Corentin Tolisso (27 ans), qui a signé pour cinq ans avec son club formateur, après cinq saisons au Bayern Munich.

Un retour important pour les Gones, privés de Coupe d'Europe cette saison. "C'est quelque chose de bien pour moi, pour un objectif personnel aussi, qui est d'aller à la Coupe du monde", a-t-il lancé devant la presse vendredi. Le milieu n’a plus été appelé depuis l’Euro 2021 en raison de blessures à répétition qui lui ont pourri la vie après le titre mondial en 2018. Il s’est d’abord rompu le ligament croisé d’un genou quelques mois après le titre, avant d’enchaîner les pépins (déchirures, opération de la cheville, tendons touchés). D'autres contretemps (mollet, coronavirus et problèmes musculaires) ont gâché sa denière saison au Bayern Munich. Il compte bien tourner cette page et revenir dans les petits papiers de Didier Deschamps, qui l’a toujours apprécié.