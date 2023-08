Inter Miami: Phil Neville savait que l'arrivée de Messi allait lui coûter sa place sur le banc

Démis de ses fonctions deux semaines avant l’arrivée de Lionel Messi, Phil Neville se doutait qu’il ne résisterait pas à la signature de l’Argentin même s’il reconnaît que les résultats désastreux de l’équipe ont surtout pesé dans son éviction.

Phil Neville (46 ans) n’a pas vraiment imaginé diriger Lionel Messi (36 ans) à l’Inter Miami. Le technicien anglais a été viré du banc floridien le 1er juin dernier, soit deux semaines avant l’arrivée de la star argentine en MLS. Et il sentait qu’il ne résisterait pas au recrutement du septuple Ballon d’or au regard de ses habitudes. Neville a d’ailleurs été remplacé par un entraîneur bien connu de Messi, l’Argentin Gerardo "Tata" Martino.

"Il y a toujours eu certains managers qui l'ont dirigé"

"J'ai toujours eu le sentiment au fond de moi que je n'allais pas être ici quand il allait venir au club, a déclaré l’ancien joueur de Manchester United, dans le podcast Offside With Taylor Twellman. Et je dis que je ne manquais pas de confiance en moi mais c'était différent, ce n'était pas signer Gonzalo Higuain ou Blaise Matuidi. Vous regardez autour du monde, la façon dont il a été dans d'autres clubs et il y a toujours eu certains managers qui l'ont dirigé. En fin de compte pour moi, oubliez Messi, les résultats n'étaient pas assez bons le mois dernier où j'étais en poste et je le savais. C'est la raison pour laquelle je suis parti."

Neville affiche une certaine lucidité sur les vraies raisons de son éviction, avant tout liées à la piètre saison de son équipe, qu’il a laissée à la dernière place de la conférence Est de la MLS (position qu’elle occupe toujours). "Quand je me regarde dans le miroir le matin et que mes amis ou les réseaux sociaux disent ‘ça aurait pu être toi’ (sur le banc en train d’entraîner Messi, ndlr), eh bien non, ça n'aurait pas pu être le cas. Les résultats n'étaient pas assez bons. Je connaissais la vision, je savais ce que voulait le club. Je suis dans le football depuis longtemps. Je ne suis pas amer, tordu ou en colère."

Neville avait été nommé en janvier 2021 sur le banc de l’Inter Miami en partie détenu par son ancien coéquipier et grand ami David Beckham. Ce dernier lui a aussi annoncé la fin de l’aventure début juin, et Neville n’en garde aucune rancœur. "Ils ont été incroyablement honnêtes avec moi, confie-t-il. Mon meilleur ami, un de mes amis de toujours, m'a annoncé que je n'allais pas travailler pour l'Inter Miami et c'était vraiment difficile. Dur pour David, dur pour moi mais c'était en fait un moment vraiment spécial entre deux personnes qui se respectent et s'aiment totalement. Je n'ai pas d'amertume et je ne regarde pas en arrière."