"J'aimerais vraiment entraîner en France": l'appel de Bettoni après la fin de son aventure en Suisse

Invité de Génération After ce lundi soir sur RMC, David Bettoni, ancien adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid, lance un appel aux clubs français: après avoir été écarté du banc de Sion, en Suisse, il souhaite entraîner une équipe première dans l’Hexagone.

David Bettoni veut rapidement rebondir. Une semaine après avoir quitté le FC Sion, l’ancien adjoint de Zinédine Zidane est à la recherche d’un nouveau club. Le coach de 51 ans a laissé le club suisse en position de lanterne rouge, au terme d'une aventure qui n'aura duré que deux mois.

"Je n’ai pas pu accepter un club de Ligue 1 pour des raisons personnelles"

"Je me suis lancé en numéro un, rappelle-t-il ce lundi soir, invité de Génération After sur RMC. Je me suis remis dans le marché, j’aimerais vraiment entraîner en France, parce que je suis français et que je connais bien les championnats. C’est un petit appel".

"J’avais eu une ou deux propositions de clubs de Ligue 2 la saison dernière mais je n’avais pas donné suite parce les ambitions... Je ne sentais pas trop le projet", explique-t-il, avant de confirmer qu’une équipe de l’élite était intéressée. Bordeaux et Lille avaient été notamment cités la saison dernière. "J’ai eu un club de Ligue 1 au mois d’octobre, dont que je tairai le nom, que je n’ai pas pu accepter pour des raisons personnelles et familiales", ajoute-t-il.

"Un retour avec Zizou, pourquoi pas"

"Je sais que dans le marché français, c’est difficile parce qu’il n’y a pas beaucoup de place, regrette-t-il aussi. Je sais que mon nom est souvent coché. Après il n’y a pas forcément des rendez-vous. Il y en a eu quelques-uns. Je ne désespère pas que d’ici quelques semaines, j’aurai des propositions pour enfin attaquer une carrière en France".

Enfin, interrogé sur une possible nouvelle collaboration avec Zidane, Bettoni reste évasif, même si cela semble loin d’être sa priorité du moment. "L’avenir dans le football, on ne le sait pas. Tout est possible, un retour avec Zizou, pourquoi pas. Mais mon envie, c’est de continuer en numéro un et d’entraîner en France".