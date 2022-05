Laurent Blanc trouve que Mbappé a fait un choix "très courageux" en restant au PSG

L'ancien entraîneur du PSG Laurent Blanc est ravi de voir Kylian Mbappé prolonger au sein du club de la capitale et lui prédit un grand avenir.

Si les supporters du Real Madrid n'ont guère apprécié la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, Laurent Blanc partage un avis bien différent. Interrogé sur Europe 1, l'ancien entraîneur du club de la capitale a salué la décision du champion du monde.

"Je ne connais pas beaucoup l'homme. Il est jeune par rapport à nous. Mais même jeune, il m'a l'air déjà d'être assez solide, parce qu'il faut être solide là où il se trouve. Il faut être bien entouré mais solide personnellement. Je pense qu'il l'est, a confié l'ancien sélectionneur des Bleus. Je trouve qu'il a pris une décision très courageuse. Il a du courage de dire: 'je reste à Paris et je vais essayer de gagner la Ligue des champions avec Paris'. Il aurait pu aller au Real, mais il est jeune encore. Il va aller à l'étranger, il va jouer pour des grands clubs à l'étranger, pour les plus grands clubs au monde. Mais il se dit: 'je vais quand même essayer de gagner la Ligue des champions avec Paris'. Je trouve ça bien. Profitons encore quelques temps d'avoir Kylian Mbappé dans notre championnat et de le voir jouer tous les trois jours."

Des insultes des supporters du Real

Pour Laurent Blanc, l'attaquant du PSG "peut encore progresser" pour "devenir le meilleur joueur du monde" et aider Paris à remporter sa première Ligue des champions, après de nombreux échecs ces dernières saisons. En revanche, la décision de l'ancien monégasque de rester en France ne passe pas pour les fans du Real Madrid. Présents dans la capitale pour assister à la finale de la Ligue des champions, des dizaines de supporters madrilènes ont chanté des insultes contre Kylian Mbappé.

"Mbappé, hijo de p***!", pouvait-on entendre, comme a pu le constater RMC Sport. À Paris, sur le parvis du Trocadéro, la chaîne de télévision espagnole Deportes Cuatro a pris en photo un supporter avec un maillot du Real Madrid avec un doigt d'honneur floqué sous le nom de Mbappé.