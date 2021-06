Messi signe le tatouage incroyable d’un fan brésilien

Lionel Messi (33 ans) a signé l’énorme tatouage d’un fan brésilien, dimanche après avoir fait part de son admiration pour l’œuvre à son effigie occupant la quasi-totalité du dos de son fan.

Lionel Messi a fait l’immense bonheur d’un fan brésilien, dimanche en marge de la Copa America. Au moment de prendre le bus avec ses partenaires pour participer à une séance d’entraînement, la star argentine a fait un petit crochet à sa sortie de l’hôtel. Accompagné du chef de la sécurité, il s’est dirigé vers Igor, pompier, qui arborait un immense tatouage à la gloire de La Pulga.

Le dessin – qui recouvre tout le dos - représente la célébration de Messi levant son maillot devant le public de Santiago-Bernabeu après un but avec le Barça dans le clasico en 2017. Il a pris un feutre pour y griffonner soigneusement sa signature, dans une rencontre pas tout à fait fortuite.

La chaine Tyc Sports avait diffusé l’imposant tatouage du supporter samedi avant la rencontre entre l’Argentine et l’Uruguay (1-0). Messi avait réagi sur les réseaux sociaux: "Le tatouage déchire, j’ai adoré, avait écrit la sextuple Ballon d’Or. J’aimerais le voir et le signer."

Il a transformé la signature en tatouage

Il a tenu parole quelques jours plus tard en apposant la dernière pièce à l’œuvre d’art. Le supporter a explosé de joie et détaillé à la presse les dessous de ce tatouage qu’il porte depuis 2019 et qui lui a coûté plus de 1.600 euros.

"Je pensais que Messi n'allait pas s'arrêter, a-t-il confié à TyC Sports. Je l'ai vu, il m'a regardé et est venu me voir. Je suis heureux pour toujours, il n'y a plus de mots pour décrire cela. Je veux dire merci beaucoup à tout le peuple argentin." Igor a désormais Messi dans la peau puisqu’il s’est empressé de transformer le coup de feutre de l’Argentin en tatouage.