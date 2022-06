Leipzig: une clause libératoire pas trop élevée incluse dans la prolongation de Nkunku?

Christopher Nkunku a officiellement prolongé ce jeudi à Leipzig. Si le Français est désormais lié jusqu'en 2026 avec le club allemand, il pourrait quand même faire l'objet de convoitises alors qu'une clause libératoire figurerait dans son nouveau contrat.

Un temps annoncé au PSG et surtout à Manchester United lors du mercato estival, Christopher Nkunku a finalement prolongé ce jeudi son contrat avec Leipzig. Auteur d'une saison 2021-2022 fantastique avec la formation allemande, marquée par 35 buts et 19 passes décisives, l'attaquant français s'est engagé pour deux ans supplémentaires avec le RBL, soit jusqu'en 2026.

Soucieux de conserver le plus longtemps possible son joueur, en faisant ainsi passer son salaire de 3 à 7 millions d'euros, Leipzig ne souhaite pas pour autant le bloquer. Au contraire, selon les informations du journal Bild, le club saxon a intégré une clause libératoire dans le nouveau contrat de Christopher Nkunku.

Une clause activable en 2023

Un temps fixé à 80 millions d'euros pour l'été, un moyen de décourager certains prétendants, le prix pour Christopher Nkunku semble avoir légèrement baissé avec son nouveau bail à Leipzig. Selon le quotidien allemand, le néo-international tricolore coûte désormais 60 millions d'euros. Mais attention, la clause libératoire dans son contrat ne s'activerait qu'à partir de l'été 2023.

Véritable leader offensif du RBL en Bundesliga, l'ancien grand espoir du PSG se retrouverait donc disponible à un prix défiant toute concurrence. En fixant une clause à un tel montant, pas trop élevé pour un joueur en plein essor, Leipzig le laisserait alors accessible pour ses courtisans les plus célèbres.

Une manière comme une autre d'ouvrir la porte à un transfert dans un an. Avec un prix de 60 millions d'euros et s'il parvient à garder son niveau actuel, Christopher Nkunku ne devrait pas s'éterniser à Leipzig. Et cela, même s'il vient tout juste de prolonger et sous contrat jusqu'en juin 2026.