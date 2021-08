Les cadres du Barça sortent du silence après le départ de Messi et lui rendent hommage

Sergio Busquets et Ansu Fati ont fait leurs adieux à Lionel Messi, à travers des publications sur Instagram. Xavi et Carles Puyol ont également réagi pour saluer la star argentine, qui ne prolongera pas au Barça.

Dans les heures qui ont suivi l'annonce fracassante du départ en fin de contrat de Lionel Messi, le vestiaire du Barça est resté bien silencieux. L'onde de choc passée, certains joueurs ont fini par prendre la parole publiquement. Sergio Busquets, Ansu Fati et Philippe Coutinho ont chacun publié un message sur Instagram, vendredi en fin de journée, pour remercier leur désormais ex-coéquipier argentin.

"En essayant encore de tout assimiler et en sachant combien ce sera difficile, je ne peux que te remercier pour tout ce que tu as fait pour le club et pour nous qui t'avons accompagné toutes ces années", a écrit Sergio Busquets (33 ans). "Tu es arrivé enfant, tu repars comme le meilleur joueur de l'histoire, après avoir fait grandir ce club au niveau qu'il mérite. (...) Je pourrai toujours dire que j'ai joué et partagé de nombreux moments avec toi, la plupart très bons. J'ai eu la chance de grandir et de profiter de 13 saisons à tes côtés", a ajouté le milieu de terrain espagnol.

"Tu me manqueras beaucoup. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur, à toi et à ta famille, car vous le méritez", a conclu "Busi".

Xavi et Puyol ont aussi réagi

Le message d'Ansu Fati (18 ans) est plus court, mais pas moins empli d'émotion: "Tous les gamins qui ont fait partie de la Masia (le centre de formation du Barça, ndlr) ont rêvé de jouer avec toi. Je me sens chanceux de l'avoir fait. Je veux te remercier pour ces deux années, tes gestes d'affection envers moi et pour tout ce que j'ai appris".

"C'est un très grand honneur de t'avoir rencontré et d'avoir joué à tes côtés", a réagi Philippe Coutinho.

Des historiques du club se sont aussi exprimés. "En tant que culé, coéquipier et ami, je ne peux que te remercier pour tout ce que tu nous a donné au fil des ans", a notamment écrit Xavi. "Merci pour tout Leo, on ne pourra jamais assez te remercier pour tout ce que tu nous a donné", a écrit de son côté Carles Puyol.