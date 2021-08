Mercato: le PSG, le mieux placé pour signer Messi

Le FC Barcelone a officialisé jeudi la non-prolongation de Lionel Messi. Libre de tout contrat, l’Argentin est déjà en négociations avec le PSG, qui est actuellement le mieux placé pour signer l’homme aux six Ballons d’Or.

Une déflagration dans le monde du football. Avec de nombreuses répercussions à venir. C’est désormais officiel, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone. Le club catalan a acté sa non-prolongation jeudi face aux contraintes économiques trop importantes en Liga. Incapable de conserver son joyau, le Barça laisse la porte ouverte dans la chasse au joueur aux six Ballons d’Or. Dont le PSG.

Depuis jeudi soir, le Paris Saint-Germain s’est mis en ordre de marche pour réaliser ce qui semblait irréaliste : faire venir Lionel Messi.

Ce vendredi, le PSG est le club le mieux placé pour faire signer la star argentine. Les négociations ont débuté et tout pourrait aller très vite si Lionel Messi décide de venir à Paris.

Un mercato déjà impressionnant

L’état-major du club de la capitale fait tout ce qui est en son possible désormais pour atteindre cet objectif. En interne, on continue d’assurer que les données économiques sont difficilement réalisables mais c’est un discours déjà entendu au siège du club. En 2017, Paris avait le même discours au moment de faire venir Neymar et Kylian Mbappé. À l’époque, tout le monde voulait rester prudent. Et on connaît la fin de l’histoire…

Le PSG a déjà réalisé un mercato impressionnant. Le vice-champion de France 2020, dominé par Lille dimanche au Trophée des champions (1-0), a enregistré les arrivées de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et de Georginio Wijnaldum. En attendant la Pulga ?