Manchester United: Cristiano Ronaldo devrait de nouveau forcer son départ cet hiver

Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo n’a finalement pas trouvé de porte de sortie et est toujours un joueur des Red Devils. Mais, selon la presse anglaise, ses coéquipiers sont convaincus qu’il va de nouveau demander à partir en janvier.

Le feuilleton du départ de Cristiano Ronaldo aura tenu en haleine les fans de foot tout l’été. Et, à en croire la presse anglaise, la saga va recommencer cet hiver. Alors que le Portugais n’a pas trouvé de porte de sortie, malgré des envies d’ailleurs clairement énoncées dès le mois de juillet, ses coéquipiers s’attendent d’ores et déjà à le voir de nouveau forcer son départ en janvier.

D’après The Sun, le début de saison de Manchester United n’a rien changé et l’ancien joueur du Real Madrid veut toujours partir. CR7 est en fin de contrat à la fin de la saison et, face au risque de la voir partir gratuitement, les dirigeants des Red Devils pourraient être tentés de récupérer une indemnité de transfert en janvier. D'autant que, depuis le début de la saison, il est loin d'être flamboyant.

Manchester United meilleur sans lui ?

"Il demande souvent le ballon trop tôt dans le jeu de construction, détaille par exemple une source proche du club au Sun. Il est clair que les succès qu'ils ont eu cette saison sont dûs à l'application d'instructions tactiques plutôt qu'au brio individuel sur lequel ils comptaient la saison dernière."

Après six journées de Premier League, Cristiano Ronaldo ne comptabilise pour l’instant qu’une seule titularisation (lors du cinglant 4-0 encaissé à Brentford) et n’a toujours pas inscrit le moindre but. Lors des quatre victoires consécutives des Red Devils en championnat (série en cours), le Portugais a, à chaque fois, débuté la rencontre sur le banc. Ce qui donne des arguments à ceux qui estiment que son profil n’est pas adapté au style de jeu d’Erik ten Hag.