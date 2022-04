Manchester United: deux recruteurs importants s'en vont en pleine crise

Selon The Athletic, deux recruteurs importants du secteur de Manchester United ont quitté le club. Leur secteur se retrouve parmi les plus critiqués au cœur d’une nouvelle saison cauchemardesque des Red Devils.

La nouvelle intervient en pleine crise sportive, au lendemain d’une nouvelle désillusion à Liverpool (4-0). Elle est aussi le résultat de critiques régulières sur un secteur particulièrement visé: le recrutement. Selon les informations du média The Athetic, deux membres importants de la cellule des observateurs ont quitté Manchester United.

Il s’agit du recruteur en chef, Jim Lawlor, et du responsable du recrutement mondial, Marcel Bout. Lawlor a rejoint United en 2005 et a été promu "scout en chef" en 2014. Bout est arrivé au club lors du passage de Louis van Gaal, d'abord en tant qu'entraîneur avant de passer à la cellule d’observation et de recrutement.

Des voix qui comptaient dans la cellule de recrutement

Ils avaient "des voix qui comptaient beaucoup" dans le recrutement de Manchester United, qui a été largement critiqué ces derniers mois, rappelle The Athletic. "Jim Lawlor a décidé de se retirer de son rôle de recruteur principal cet été après 16 ans avec le club, confirme le club au média. Pendant cette période, Jim a joué un rôle clé dans le développement de plusieurs équipes de Manchester United primées et a été une source importante de conseils pour Sir Alex Ferguson et chacun des managers qui l'ont suivi. Jim quitte le club avec nos plus chaleureux remerciements pour sa contribution importante et nos meilleurs vœux pour l'avenir."

"Marcel Bout a quitté son rôle de responsable du recrutement mondial après huit ans avec le club, poursuit la même source. Figure respectée à l'intérieur et à l'extérieur de Manchester United, Marcel a joué un rôle important en tant qu'entraîneur adjoint et dans le renforcement de nos capacités de dépistage ces dernières années. Marcel quitte le club avec nos plus chaleureux remerciements pour son importante contribution et nos meilleurs vœux pour l'avenir."

Ces mouvements s’inscrivent dans la volonté de changer de cap l’été prochain. Sur le banc par interim depuis novembre et jusqu’à l’été prochain, Ralf Rangnick (qui va prendre de nouvelles fonctions de consultant au sein du club en juin) a tapé du poing sur la table mardi en affichant sa volonté de modifier profondément l’effectif en promettant jusqu’à dix arrivées. Il veut aussi se baser sur le travail de refonte de Liverpool.

John Murtough, en charge des opérations de football du club, a conduit certains des changements alors qu'il cherche à aider United à se redresser. L’une des clés de cette mue sera la nomination d'Erik ten Hag comme entraîneur dans les prochains jours.