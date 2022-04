Manchester United: la famille de Ronaldo remercie les fans de Liverpool pour leur hommage après la mort de son fils

Les sœurs de Cristiano Ronaldo ont remercié le public d’Anfield qui a réservé ce mardi un superbe hommage à l’attaquant portugais après la mort de son fils nouveau-né en marge du derby d’Angleterre entre Liverpool et Manchester United.

Dans l’épreuve et face aux drames de la vie, le monde du football sait faire front. Au lendemain de l’annonce de la mort de son fils nouveau-né, Cristiano Ronaldo a reçu un fantastique hommage de la part des supporters massés dans les tribunes d’Anfield mardi soir lors du match en retard de la 30e journée de Premier League entre Liverpool et Manchester United.

Si les Reds l’ont largement emporté face à des Red Devils privés de la star portugaise (4-0), les fans anglais ont réservé une minute d’applaudissement (entre la septième et la huitième minute de la rencontre) et entonné un poignant "You''ll Never Walk Alone" en l’honneur de CR7. Un geste salué par la famille de l’attaquant de 37 ans sur les réseaux sociaux. Les sœurs du quintuple Ballon d’or, Elma et Katia, ont publié de beaux messages de remerciement.

"Nous n’oublierons jamais ce que vous avez fait"

Forfait pour la rencontre entre les deux clubs rivaux, Cristiano Ronaldo n’a pas réagi à cette marque d’affection de la part du public d’Anfield. Ses deux sœurs aînées s’en sont chargé. Elma, en particulier, avait rapidement donné des nouvelles rassurantes sur la santé de la sœur jumelle du garçon de l’attaquant mort après sa naissance.

Elma Aveiro a partagé cette publication sur Instagram d'un fan de Ronaldo: "Merci pour cela Liverpool. Nous n’oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous aujourd’hui." Un message accompagné d’une photo des fans liverpuldiens et conclu d’un cœur.

Elma Aveiro remercie Anfield pour l'hommage au fils mort de Cristiano Ronaldo, le 19 avril 2022 © DR Instagram

Katia Aveiro remercie Anfield pour l'hommage au fils mort de Cristiano Ronaldo, le 19 avril 2022 © DR Instagram

Katia Aveiro, également connue sous son nom de scène dans la chanson comme Ronalda, a également exprimé sa fierté de voir les supporters s’unir pour saluer la mémoire de son neveu décédé. "Bien au-delà du football", a relayé l’artiste de 44 ans en partageant elle aussi une photo de la standing ovation réalisée par le public d’Anfield lors de ce derby d’Angleterre.

Auteur d'un triplé samedi dernier face à Norwich (3-2), Cristiano Ronaldo retrouvait la forme au bon moment avant de défier les Reds. Mais frappé cete terrible épreuve, l'attaquant de Manchester United n'a finalement pas fait le voyage jusqu'à Liverpool cette semaine. Les fans locaux lui ont montré, à lui ainsi qu'à sa compagne Georgina Rodriguez et à leur enfants, qu'ils ne traverseraient pas seul ce moment difficile. Dès lundi, de nombreux footballeurs et acteurs du monde du sport ont exprimé leur soutien à Cristiano Ronaldo et ses proches après la perte du jeune garçon.