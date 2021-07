Manchester United: Ferdinand a écrit à Varane pour le convaincre de signer

L'ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand a entamé une correspondance avec Raphaël Varane pour faciliter l'arrivée du défenseur français du Real Madrid en Angleterre.

Rio Ferdinand (455 matchs avec Manchester United) aura peut-être l’occasion, prochainement, de se targuer d’avoir contribué au recrutement de Raphaël Varane (28 ans). En attendant, l’ancien défenseur de Manchester United a bien essayé de convaincre le défenseur central français, champion du monde en 2018 avec les Bleus, de rejoindre les Red Devils. Rio Ferdinand affirme en effet avoir envoyé un SMS à Raphaël Varane pour le persuader que Manchester United était le club idéal, parmi les équipes susceptibles de l’accueillir cet été, à un an de la fin de son contrat.

Varane se sait à un tournant de sa carrière

Alors que Rio Ferdinand participait à une séance de questions/réponses sur Instagram, un internaute lui a demandé s’il pouvait envoyer un message à Varane. Et apparemment, "c’est déjà fait", a assuré Rio Ferdinand. En fin de contrat dans un an avec le Real Madrid, et pas fermé à l’idée de quitter l’Espagne, Raphaël Varane est annoncé très proche de Manchester United par la presse anglaise, dont The Independent. Après une décennie auréolée de très nombreux titres, Varane marque le pas en club et se sait à un carrefour de sa carrière.

Comme nombre de ses partenaires à l’Euro, Raphaël Varane n’a pas eu le rendement espéré avec l’équipe de France. Intraitable en Russie en 2018, Varane a montré quelques failles, déjà entrevues avec son club par le passé. La question de changer d’air lui a déjà traversé l’esprit, et il se peut que les quelques semaines de vacances qu’il passe actuellement en famille lui permettent de nourrir sa réflexion concernant son avenir personnel. Reste à savoir s’il souhaite s'inscrire dans la durée avec le Real Madrid ou entamer un nouveau cycle ailleurs avec un projet sportif ambitieux.