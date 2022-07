Manchester United: l'embrouille entre Carragher et Neville sur le dossier Ronaldo

Alors que Cristiano Ronaldo a demandé à être autorisé à quitter Manchester United, Jamie Carragher et Gary Neville se sont embrouillés sur les réseaux sociaux concernant le choix du Portugais.

La nouvelle d'un potentiel départ de Cristiano Ronaldo n'a pas fait que des heureux. Alors que le Portugais a demandé à Manchester United d'être autorisé à quitter le club en cas d'offre satisfaisante lors du mercato estival, deux anciennes légendes de la Premier League ont eu un vif échange sur les réseaux sociaux. Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool, a lancé les débats.

"Ronaldo a fait exactement ce que je pensais qu'il ferait, marquer des buts mais rendre l'équipe moins performante. La demande de transfert tue également l'idée qu'il a refusé Man City à cause de son amour pour Man United", a-t-il confié.

Trois clubs à l'affût

En réponse à son tweet, l'ex Red Devils Gary Neville n'y est pas allé par le dos de la cuillère. "Je comprends, vous êtes imbus de vous-mêmes mais il peut refuser City pour United parce qu'il les aime davantage et veut toujours partir cet été. Il est parti avant mais aimait toujours le club. Profite bien de samedi soir et de ta courte période de succès." Avec évidemment humour, car les deux hommes sont aussi collègues pour la télévision britannique et jouent de leur rivalité.

Selon nos informations, Chelsea a pris des informations sur la situation du joueur, qui intéresse également Bayern Munich et Naples. Pour l'instant les Red Devils n'ont offert aucun bon de sortie à leur attaquant. Le Portugais reste très attaché à United et ses supporters mais il est conscient qu'il vit ses dernières années d'activités au haut-niveau. Son ambition reste elle intacte: le Portugais veut évoluer dans une équipe qui a les conditions pour gagner des trophées, comme la Ligue des Champions.

Jusqu'ici Ronaldo a participé à 19 saisons consécutives de Ligue des champions depuis qu'il a quitté le Sporting Lisbonne pour le football anglais à l'été 2003, établissant des records de matches (183), de buts (140) et de passes décisives (42) dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.