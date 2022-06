Manchester United: la confiance de Bruno Fernandes sur le dossier Cristiano Ronaldo

Avec l’arrivée d’Erik ten Hag à la tête de Manchester United, l’avenir de Cristiano Ronaldo est de plus en plus incertain. Coéquipier de CR7 à Manchester, Bruno Fernandes estime que son compatriote sera toujours là à la reprise malgré les rumeurs évoquant un retour au Sporting Portugal.

La fin des vacances approche et les élèves commencent à se demander qui sera dans leur classe cette année. Bruno Fernandes n’a lui pas de doute concernant la présence de son camarade le plus connu: Cristiano Ronaldo. Annoncé sur le départ depuis la signature d’Erik ten Hag en tant qu’entraîneur, l'avenir de CR7 est toujours incertain. Le nom du Bayern Munich, de l’AS Rome ou encore du Sporting Portugal sont déjà sortis pour l'accueillir.

>> Les infos merctao en direct

"D'après ce que je lui ai dit - nous sommes tous les deux en vacances, personne ne dérange les amis en vacances - j'espère le rencontrer le 4 pour m'entraîner là-bas [à Manchester United], je n'attends pas plus que ça. rien de plus, mais chacun s'occupe de son avenir, lance Bruno Fernandes à l’occasion d’un événement organisé par la Fédération portugaise de Teqball. Je ne crois pas que le club soit prêt à perdre une valeur comme Cristiano"

Adepte d’un football total et d’un pressing permanent, Erik ten Hag ne semble pas voir en Cristiano Ronaldo son avant-centre idoine. Le Portugais et son entourage ont déjà laissé la porte ouverte à un départ du Nord de l’Angleterre. Parmi les écuries énoncées pour accueillir la star portugaise, le Sporting Portugal, club formateur de Ronaldo ayant lancé sa carrière au début des années 2000. Bruno Fernandes, lui aussi formé chez les Leoes, rêve de voir son coéquipier refouler la pelouse du stade José Alvalade: "Ce serait un grand moment pour les sportinguistas (supporters du Sporting, ndlr), presque tout le monde l'attend, j'aimerais que cela se produise. Il a l'ambition de continuer à jouer pendant de nombreuses années, nous verrons ce qu'il décidera - je l'espère - à la fin de son contrat avec United, mais l'ambition et le rêve des supporters du Sporting seraient de voir Ronaldo porter le maillot du Sporting."

Revenu l’été dernier à Manchester United, où il avait en partie construit sa légende entre 2003 et 2009, Cristiano Ronaldo a planté 24 fois en 39 matchs cette saison. En dépit de ces statistiques plus que convenables pour un joueur de 37 ans, la saison collective des Red Devils est loin d’être satisfaisante. Échouant à une décevante 6e place et éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Manchester United est décidé à se refaire une place parmi les grands d’Angleterre sous la direction d’Erik ten Hag. Avec ou sans Cristiano Ronaldo.