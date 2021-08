Manchester United: Pogba et De Gea ravis du retour de la "légende" Cristiano Ronaldo

Officiel depuis vendredi, le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, où le Portugais avait fait des merveilles entre 2003 et 2009, excite déjà tous ses futurs coéquipiers. A l’image de Paul Pogba et de David De Gea, pas avares en compliments à son égard.

Certains, comme son nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjær, avaient pu jouer à ses côtés, lors de ses six années passées à Manchester United entre 2003 et 2009. D’autres n’avaient vu ses exploits et ses buts à la pelle qu’à la télévision, comme David De Gea et Paul Pogba. Mais tous s’accordent au moment de commenter le retour du fils prodigue de Manchester, Cristiano Ronaldo.

Amené à donner son sentiment sur la signature désormais officielle de CR7, le champion du monde français n’a pas masqué son excitation au micro de Sky Sports. "Tout le monde sait que c’est déjà une légende dans ce club. Et il revient… C’est énorme pour nous (les joueurs), pour le club, a-t-il assuré en marge de la victoire des siens sur la pelouse de Wolverhampton (0-1), dimanche. Il va apporter son expérience, sa qualité. Quand il sera là, le niveau va augmenter avec lui. On est ravis qu’il vienne."

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

De Gea: "Le retour de Ronaldo? C’est un rêve pour tous les fans de United"

A la question "Que pensez-vous du retour de Cristiano Ronaldo ?", De Gea s’est lui d’abord fendu d’un "Qui?" plein d’humour, avant de lâcher, plus sérieusement: "C’est un rêve pour tous les fans de United, pour nous (les joueurs), de le voir revenir ici. Ça va être génial, ça l’est déjà, on peut déjà ressentir cette atmosphère. Il peut apporter quelque chose de spécial pour rendre l’équipe encore meilleure. C’est génial de l’avoir."

On l’a compris, tous les futurs coéquipiers du quintuple Ballon d’or sont déjà terriblement impatients de pouvoir évoluer avec la plus grande légende des Red Devils. Qui, à écouter Solskjær, devrait évoluer dans un rôle de finisseur à United, comme c’est le cas pour le Portugais de 36 ans depuis quelques saisons. "C’est un attaquant de pointe pour moi, désormais. On jouera des matches à deux devant, ou à trois, mais je le veux dans la surface, je veux qu’il marque des buts."