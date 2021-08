Manchester United: Ronaldo va devenir le joueur le mieux payé du foot anglais

Cristiano Ronaldo va quitter la Juventus et s’engager avec Manchester United lors du mercato estival. De retour en Premier League après douze ans d’absence, le Portugais toucherait le plus gros salaire de l’histoire du championnat anglais.

Annoncé du côté de City, Cristiano Ronaldo a finalement choisi de retourner à Manchester United lors du mercato estival. Pendant que la Juventus apprend péniblement à vivre sans le Portugais, CR7 prépare son grand retour en Premier League et chez les Red Devils.

Si les supporters mancuniens se réjouissent déjà à l’idée de voir une légende signer un comeback retentissant à Old Trafford, douze ans après son départ vers le Real Madrid, la direction du club anglais peaufine les détails de la transaction qui pourrait être bouclée autour de 23 millions d’euros. Selon les informations du journal The Telegraph, Manchester United va également faire du quintuple Ballon d’or le joueur le mieux payé de l’histoire du championnat d’Angleterre.

>> Les infos et rumeurs du mercato sont sur RMC Sport

Un salaire supérieur à Sanchez mais inférieur à Messi

Incapable de remporter le titre en Premier League depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, Manchester United voulait frapper un grand coup cet été. Le quotidien anglais assure ainsi que la direction a offert un salaire XXL pour convaincre Cristiano Ronaldo de refuser la proposition du rival cityzen.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Le Portugais de 36 ans s’engagerait donc avec les Mancuniens pour les deux prochaines saisons (plus une option) moyennant des émoluments supérieurs au record détenu jusque-là par Alexis Sanchez en Premier League. Si le salaire du Chilien (déjà à Manchester United) était estimé à plus 653.000 euros par semaine soit près de 2,6 millions par mois et plus de 31 millions d’euros annuels, Cristiano Ronaldo toucherait encore plus. Le Telegraph précise toutefois que l’attaquant formé au Sporting empochera moins que Lionel Messi au PSG dont le salaire est estimé à environ 40 millions d’euros annuels.