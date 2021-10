Manchester United: Pogba répond à la rumeur d'un retour à la Juve

Après la victoire des Bleus jeudi soir face à la Belgique (3-2) en demi-finale de la Ligue des nations, à Turin, Paul Pogba a été questionné sur son avenir. Le champion du monde sera en fin de contrat l'été prochain à Manchester United.

Il prend à chaque fois le soin de ne pas trop en dire. Juste assez pour entretenir le flou et les rumeurs. Alors que son contrat à Manchester United prendra fin dans neuf mois, difficile de savoir où évoluera Paul Pogba la saison prochaine. Jeudi soir, quelques minutes après le succès des Bleus contre la Belgique (3-2) à Turin, en demi-finales de la Ligue des nations, le champion du monde (28 ans) s’est chargé d’alimenter le mystère. "Je parle toujours à mes anciens coéquipiers (à la Juventus), comme Paulo (Dybala). Je suis à Manchester, j'ai encore un an de contrat, et après on verra. Je veux bien finir la saison, et puis on verra ce qui se passera. Est-ce que je suis bien à Turin ? Oui (rires)", a-t-il commenté au micro du média italien SportMediaset.

Raiola a ouvert la porte à la Juve

Arrivé chez les Red Devils en 2009 en provenance du Havre, Pogba avait pris trois ans plus tard la direction de la Juventus, où il a explosé, avant de revenir dans son ancien club contre un chèque de 105 millions d’euros à l’été 2016. Le mois dernier, son agent Mino Raiola a ouvert la porte à un possible retour à Turin. "Le contrat de Pogba expire l'année prochaine. Nous allons parler avec Manchester et nous verrons. Il est certain que Turin est resté dans son cœur et qu'il se soucie beaucoup de ces choses-là. La possibilité qu'il revienne à la Juve existe mais cela dépend aussi de la Juve", a-t-il confié sur la Rai. Enième coup de bluff ou propos sincères ? Depuis, L’Equipe a révélé que la priorité de Pogba serait finalement de prolonger son contrat en Angleterre.

Paul Pogba aurait été rassuré par les ambitions de son club, qui s’est sérieusement renforcé lors du dernier mercato avec les arrivées de Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane ou encore Jadon Sancho, et il sait que les équipes capables de lui offrir un salaire à la hauteur de ce qu’il touche actuellement sont peu nombreuses.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres