Manchester United: Varane "espère" que Pogba restera

Rejoint par Raphaël Varane à Manchester United, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé son contrat avec les Red Devils, qui expire à la fin de la saison. Interrogé sur la prolongation de son coéquipier, le défenseur a exprimé son souhait de le voir rester.

Après dix années passées au Real Madrid, Raphaël Varane avait besoin de changement. Cet été, il a donc été transféré à Manchester United contre 40 millions d’euros, un club qui l’avait déjà courtisé en 2011 lorsqu’il jouait encore à Lens. Finalement, le joueur avait signé à Madrid pour 11 millions d’euros. Après avoir tout gagné avec son ancien club, Varane a donc opté pour un nouveau challenge en rejoignant notamment son coéquipier en équipe de France, Paul Pogba.

Mais les deux champions du monde ne joueront peut-être pas ensemble en club très longtemps, le contrat de Pogba expirant à la fin de la saison. En plus du PSG et du Real Madrid, le FC Barcelone serait également très attentif à la situation du Français et souhaiterait se positionner pour le recruter en 2022.

Varane: "Pogba est un joueur fantastique"

Le départ de Pogba n’est pas non plus une certitude, le milieu de terrain ayant également la possibilité de prolonger son contrat chez les Red Devils, peut-être convaincu par les récentes arrivées de Crisitano Ronaldo, Jadon Sancho ou encore Raphaël Varane.

Dans une interview pour la chaîne de télévision norvégienne TV2, ce dernier a avoué que Pogba avait joué un rôle dans son transfert: "Je lui ai parlé du club pour savoir ce que c'est que d'être ici au quotidien. C'était important pour moi d'entendre ses opinions et ses réflexions sur le club, l'équipe et leurs ambitions".

Raphaël Varane s’est également exprimé sur la prolongation de son coéquipier: "C'est bien sûr sa décision (la prolongation), mais bien sûr j'espère qu'il restera ici longtemps. C'est un joueur fantastique. Evidemment, j'espère qu'il restera". Le message est passé.