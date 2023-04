L'offre de Jim Ratcliffe en pole devant celle du Qatar pour le rachat de Manchester United?

Les prétendants au rachat de Manchester United ont déposé une troisième offre vendredi soir. Le Qatar s'est officiellement porté candidat, tout comme Jim Ratcliffe, patron du groupe Ineos et de l'OGC Nice. L'Anglais a peut-être trouvé la bonne formule pour séduire les frères Glazer, selon la presse anglaise.

Le dénouement se rapproche pour Manchester United. Si, sportivement, le club est toujours en course pour accrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine, en coulisses, la course au rachat se poursuit.

Jim Ratcliffe, actuel propriétaire de l'OGC Nice et PDG d'Ineos, est toujours dans la lutte pour racheter Manchester United, son club de coeur. Selon le Daily Mail, Ineos aurait transmis une offre qui valorise le club à hauteur de plus de 5 milliards de livres sterling, soit 5,65 milliards d'euros. Le média anglais rapporte qu'à travers son offre, Jim Ratcliffe envisage de racheter 69% des parts de Manchester United et de laisser une part minoritaire, soit 31%, aux frères Glazer, actuels propriétaires du club.

Un duel entre Ineos et Qatar à coup de plusieurs milliards

Un avantage non-négligeable dans les négociations par rapport à l'offre venant du Qatar via le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB). Les deux candidats ont déposé ce vendredi leur troisième offre pour racheter le club anglais.

En terme de valorisation, l'offre de Jim Ratcliffe semble donc supérieure à celle des Qataris comme le rapporte également The Times. En effet, selon Sky Sports, l'offre venant du Qatar est estimée à 5,7 milliards d'euros mais pour racheter complètement le club. L'offre du cheikh comprendrait aussi le remboursement des 700 millions d'euros des dettes du club.