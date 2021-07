Mercato: accord Koundé-Chelsea… qui négocie avec Séville

Jules Koundé pourrait quitter le FC Séville cet été. L’international français a trouvé un accord avec Chelsea. Reste au club londonien à trouver un terrain d’entente avec le club andalou.

A la recherche d'un défenseur central depuis plusieurs semaines, Chelsea a avancé ces derniers jours sur le défenseur français Jules Koundé, comme annoncé par la presse anglaise. Présent à l'Euro 2021 avec l'équipe de France, l'ancien joueur des Girondins des Bordeaux est déjà d'accord sur les contours d'un futur contrat avec le club londonien.

Zouma, dans le sens inverse ?

Les dirigeants anglais ne sont en revanche pas encore d'accord avec leurs homologues espagnols. La possibilité de voir Kurt Zouma faire le chemin inverse existe mais le salaire de l'ancien joueur de Saint-Etienne est conséquent et il aimerait rester en Premier League où Tottenham est également intéressé.

Les discussions se poursuivent mais Jules Koundé a déjà pu échanger avec Thomas Tuchel, le coach des Blues, sur sa vision du football et sur la progression qu'il aimerait mener à ses côtés. Même si Chelsea est aujourd'hui le club le plus avancé, le Real Madrid, également à la recherche d'un élément en défense centrale après les départs de Raphaël Varane et Sergio Ramos, reste dans le coup.