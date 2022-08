Mercato: Manchester United prêt à saisir l’opportunité Rabiot?

Désireux de renforcer son entrejeu, Manchester United a longtemps espéré pouvoir recruter Frenkie de Jong, mais cette piste semble s'éloigner de plus en plus En guise d'alternative, The Athletic assure que les Mancuniens songent sérieusement à l’option Adrien Rabiot.

Manchester United a très mal débuté sa saison en Premier League avec une défaite à Old Trafford contre Brighton (1-2). Preuve que le chantier d’Erik Ten Hag est loin d’être terminé, tout comme le mercato. Dans l’entrejeu, Fred et Scott McTominay ont montré des signes de faiblesses, justifiant ainsi la volonté des Red Devils de recruter un renfort à ce poste.

Pendant longtemps, les Mancuniens ont espéré réaliser le gros coup Frenkie de Jong. Mais plus les jours passent, plus le Néerlandais s’éloigne, obligeant ainsi les Anglais à réfléchir à d’autres options. Parmi elles, y figure Adrien Rabiot. Selon The Athletic, le milieu de la Juventus est vu comme étant une option intéressante. Au point que les Anglais essaient déjà de trouver un accord. Les négociations avec le Français ne sont pas pour autant considérées comme proche d’être conclues.

Rabiot non retenu par la Juventus ?

C’est dans l’espoir de définitivement confirmer son potentiel aperçu au PSG, que Rabiot s’était engagé en 2019 avec la Juventus. S’il a souvent joué, le Français n’est pas vraiment parvenu à devenir le milieu indéboulonnable qu’il devait être. La saison dernière, Rabiot a même vu son entraineur Massimiliano Allegri le rappeler à l’ordre: "Si j’étais Rabiot, je serais très en colère contre moi-même."

En fin de contrat en juin 2023, le joueur de 27 ans est souvent annoncé vers la sortie et ne semble pas être un premier choix pour son coach. L’ancien parisien a même été absent de la tournée américaine pour des "raisons personnelles". De plus, les médias italiens annoncent un accord entre la Juventus et Leandro Paredes pour une arrivée cet été.