PSG: Neymar like un post laissant entendre... que Mbappé a demandé son départ

Après six saisons passées au PSG, Neymar s’apprête à rejoindre l’Arabie saoudite pour s’engager avec Al-Hilal. Avant de débarquer à Riyad, le n°10 brésilien a liké sur un message sur les réseaux insinuant que Kylian Mbappé avait réclamé son départ.

La fin d’une aventure qui restera dans les mémoires. Sept ans après son arrivée en provenance du FC Barcelone, Neymar est sur le point de quitter le PSG pour rallier l’Arabie saoudite et s’engager avec Al-Hilal, comme annoncé par RMC Sport. Sa visite médicale est imminente. En rejoignant l’un des principaux clubs de Riyad, le n°10 brésilien, qui pourrait signer un contrat de deux ans, va toucher un salaire pharaonique. Paris récupérera une indemnité de transfert d’environ 90 millions d’euros (hors bonus).

De quoi laisser le champ libre à Kylian Mbappé, qui a été réintégré dimanche au groupe de Luis Enrique, après plusieurs semaines de mise à l’écart et de conflit avec ses dirigeants au sujet de sa situation contractuelle. Le départ de Neymar, avec qui il entretenait des liens distendus, coïncide avec le réchauffement des relations entre le capitaine de l’équipe de France et la direction parisienne. Et ce n’est peut-être pas un hasard...

Un message traduit en portugais

C’est en tout cas ce que semble penser Neymar. Avant l’officialisation de son transfert en Arabie saoudite, la star de 31 ans, qui était encore sous contrat jusqu’en 2027 avec Paris, a liké un post sur les réseaux laissant penser que Kylian Mbappé avait réclamé son départ.

Le taulier de la Seleçao a approuvé le message suivant sur Instagram, traduit en portugais (en citant L’Équipe) et diffusé par un compte relayant des infos sur le football brésilien (262.000 abonnés): "Polémique: l’été dernier, Kylian Mbappé a fait comprendre au PSG qu’il n’y avait plus de place pour lui et Neymar dans le même effectif. Coïncidence, le jour où Neymar était quasiment annoncé à Al Hilal, Mbappé est revenu à l’entraînement super content…"