Mercato: une visite médicale dans les prochains jours pour Cristiano Ronaldo ?

Toujours sans club, Cristiano Ronaldo se rapproche de plus en plus d’Al-Nassr. Selon les informations de CBS Sports, le club saoudien aurait programmé la visite médicale du quintuple Ballon d’or.

Cristiano Ronaldo ne semble plus très loin de retrouver un club, plus d’un mois après sa rupture de contrat avec Manchester United. L’attaquant portugais, qui célèbrera en février son 38e anniversaire, semble se diriger vers Al-Nassr, comme annoncé depuis plusieurs semaines. En effet, CBS Sports apprend que les Saoudiens auraient programmé sa visite médicale.

Le média américain ajoute que le club entrainé par Rudi Garcia aurait également déjà réservé un logement pour CR7 et ses conseillers. Un dénouement serait attendu d’ici début janvier et l’ouverture du mercato hivernal. Les termes du contrat auraient été négociés, laissant seul le joueur décider de la conclusion de l’affaire.

200 millions d'euros de salaire par an

Pour rappel, un contrat de deux ans avec un salaire de 200 millions par an l’attendrait, selon les détails rapportés par la presse espagnole ces derniers jours. Un rôle d’ambassadeur de l’Arabie saoudite serait également prévu, avec pour objectif la candidature du royaume pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Le possible futur club de Cristiano Ronaldo a évoqué l’affaire ce dimanche par la voix de son directeur sportif, Marcelo Salazar. Refusant de confirmer ou non son intérêt pour l’ancien attaquant du Real Madrid, il a assuré qu’il s’agit d’une "négociation d’une ampleur énorme" et "qui doit être menée par des instances supérieures". "L’avenir sera révélé en temps voulu", a-t-il mystérieusement ajouté. La grande annonce pourrait intervenir très bientôt, donc.