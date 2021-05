Real: Zidane sur le départ et bientôt remplacé par Allegri ou Raul?

Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été, un avant la fin de son contrat. Les noms de Massimiliano Allegri ou Raul sont évoqués pour le remplacer.

L’avenir de Zinedine Zidane interroge et alimente les rumeurs. Même s’il lui reste encore une année de contrat sur le banc des Mérengues, le Français serait sur le départ, notamment en raison de ses désaccords avec son président Florentino Perez. Le Français aurait décidé de quitter le Real, selon les informations du Daily Mail, et ce, même en cas de titre en Liga, ajoute le quotidien britannique. A deux journées de la fin du championnat, les Madrilènes ne sont pas en ballotage favorable: ils comptent cinq points de retard sur le leader, l’Atlético (qui a un match en plus). Après l’élimination en demi-finale de Ligue des champions, le Real se dirige vers une saison blanche.

Toujours selon le media anglais, Florentino Perez pourrait se tourner vers Massimiliano Allegri ou vers Raul, actuel entraîneur de la réserve. Zinedine Zidane serait lui dans le viseur de la Juventus. Son nom est souvent cité dans le Piémont où il a laissé un souvenir indélébile lors de ses cinq saisons (1996-2001), avant de devenir le joueur le plus cher du monde lors de son transfert au Real Madrid (2001) contre 75 millions d’euros.

Le Real se déplace à Grenade jeudi soir (22 heures), pour la 36e journée de Liga. Les Madrilènes doivent s’imposer s’ils veulent rester en course le titre. Pour ce déplacement, le Real devra faire sans Marcelo. Zinedine Zidane a en effet décidé de le mettre à l'écart du groupe retenu pour ce match, après une dispute mercredi à l’entraînement. Selon Goal Espana, ce serait dû à un différend à propos du système tactique de la défense. Pour sa composition, le Français va donc encore une fois bricoler. Depuis le début de la saison, le Real est miné par de nombreuses blessures.