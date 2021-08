Mercato: l'Iranien Azmoun se rapproche un peu plus de l'OL

L'OL tiendrait l'accord de l'attaquant iranien Sardar Azmoun et de son club du Zénith Saint-Petersbourg pour un transfert aux alentours de 15 millions d'euros avant la fin du mercato estival selon des informations du journal L'Equipe ce dimanche. Ne reste plus qu'au club russe à trouver un remplaçant pour son buteur, condition pour laisser filer son joueur en direction de la Ligue 1.

Jean Michel Aulas l'a déjà plus ou moins annoncé: une "grosse arrivée" pourrait se concrétiser d'ici la fin du mercato estival ce mardi soir. Comme le rapporte l'Equipe, l'OL pourrait obtenir la signature de Sardar Azmoun, attaquant iranien qui évolue actuellement du côté du Zénith Saint-Petersbourg.

Peter Bosz, qui a gagné son premier match avec l'OL ce vendredi en déplacement à Nantes (1-0), avait fait de Sardar Azmoun l'une des priorités de son mercato. Voilà plusieurs années que le technicien néerlandais suit le buteur de 26 ans, qui a marqué à 6 reprises en ce début de saison en 7 matchs disputés.

Azmoun déjà d'accord avec l'OL

La saison dernière, Azmoun avait inscrit 19 buts et délivré 6 passes décisives en 29 rencontres. L'Iranien était passé professionnel en 2013 au Rubin Kazan et n'a jamais quitté le championnat russe depuis, où il a rejoint le Zénith en 2019. Mais Azmoun est désormais dans la dernière année de son contrat, qui expire en juin 2022. Il a rejeté toutes les offres pour prolonger et ses dirigeants ne souhaitent pas le laisser partir libre.

Une situation qui bénéficie à l'OL, qui a dû faire face aussi à la concurrence de l'AS Rome ou du Bayer Leverkusen. Le club rhodanien serait désormais le seul sur le dossier Azmoun et aurait obtenu l'accord du Zénith. Un accord autour des 15 millions d'euros aurait été trouvé. Le joueur serait déjà d'accord avec l'OL pour un contrat jusqu'en juin 2026.

Mais comme l'indique l'Equipe, le Zenith cherche en attendant un remplaçant et va devoir le trouver avant mardi soir. Sans ça, le transfert pourrait capoter alors que Sardar Azmoun est convaincu par le projet de Peter Bosz. Gaëtan Laborde fait partie des pistes du club russe. En rejoignant Lyon, Azmoun prendrait la place d'extracommunautaire, laissée vacante depuis le départ de Jean Lucas à Monaco. Il pourrait passer sa visite médicale ce lundi, en cas d'issue positive.