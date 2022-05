Brighton-Manchester United: les mots durs de Rangnick après l'humiliation des Red Devils

Balayé par Brighton ce samedi (4-0), Manchester United a dit adieu à ses rêves de Ligue des champions. Une piètre performance qui n'a pas du tout plu à Ralf Rangnick, fataliste après le coup de sifflet final.

Une véritable claque. Giflé 4-0 par Brighton ce samedi lors de la 36e journée de Premier League, Manchester United a dit adieu à ses rêves de qualification pour la Ligue des champions. 6e avec 58 points, les Red Devils ne peuvent plus rejoindre Arsenal et Tottenham, qui comptent trois et deux matchs de retard. Une terrible désillusion pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, qui ne disputera pas la C1 pour la première fois en 20 ans s'il reste à Manchester la saison prochaine.

"Pas suffisant pour porter un maillot de Manchester United"

Après le coup de sifflet final, Ralf Rangnick ne cachait pas sa frustration et son abattement. "On ne peut que s'excuser auprès de nos supporters. C'était une terrible performance et une défaite humiliante. Nous leur avons donné trop de temps, trop d'espaces. Je ne pense pas que les joueurs aient ignoré le plan de match, mais ils n'ont pas été en mesure de les arrêter", a concédé le technicien allemand au micro de Sky Sports.

Moqués par leurs supporters, qui ont hué leurs joueurs à plusieurs reprises, Bruno Fernandes partage leur avis. "Ce que nous avons fait, moi y compris, n'était pas suffisant pour porter un maillot de Manchester United. Je l'accepte." Avant de quitter le club, Ralf Rangnick aura un dernier match à disputer sur la pelouse de Crystal Palace, le 22 mai, avant de céder sa place à Erik Ten Hag.