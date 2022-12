Mercato: Bellingham, Musiala, Amrabat, Ramos... ces joueurs dont la cote va exploser après le Mondial

La Coupe du monde a bouleversé la saison 2022-2023 de football avec une coupure internationale à quelques semaines du mercato estival. Certains joueurs présents au Qatar ont brillé et risquent bien d’affoler la prochaine fenêtre des transferts en janvier.

Après Angel Di Maria ou James Rodriguez en 2014, et Yerry Mina ou Diego Laxalt en 2018, certains joueurs très en vue lors de la Coupe du monde 2022 pourraient bientôt figurer parmi les principaux acteurs du mercato hivernal en janvier prochain.

Entre jolis coups à tenter, internationaux méconnus ou cracks ciblés par les plus grands clubs, voici un tour d’horizon (non-exhaustif) de ces mondialistes qui risquent de susciter les convoitises et se retrouver au centre de l’attention dans les prochaines semaines ou mois.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

Bellingham, tout le monde se l’arrache

Etincelant avec Dortmund en Bundesliga ou en Ligue des champions, Jude Bellingham ne manque déjà pas de courtisans prestigieux. Souvent annoncé dans le viseur du Real Madrid, l’Anglais de 19 ans plait aussi aux cadors de Premier League comme Manchester United, les Citizens et surtout Liverpool.

En plein Mondial à Doha, Nasser al-Khelaïfi a également vanté les mérites du milieu et automatiquement fait entrer le PSG dans la course. Mais, avec un contrat jusqu’en 2025 au BVB, il va falloir sortir le chéquier pour recruter ce très cher Jude Bellingham.

Musiala, un phénomène malgré le fiasco allemand

Parmi les pépites en vue au Qatar, Jamal Musiala a donné lieu à quelques débats. Ses détracteurs lui ont ainsi reproché son manque d’efficacité face au but, une incapacité à marquer qui a joué dans le fiasco de l’Allemagne. Mais les fans du jeune milieu offensif (19 ans) ont encore été ébloui par son habileté balle au pied. Mais les clubs suceptibles de tenter leur chance son prévenus: le Bayern ne veut pas le lâcher. La direction bavaroise souhaite déjà entamer les discussions pour le prolonger, augmentation de salaire à la clé.

Gonçalo Ramos, un prix qui ne va faire que monter

Déjà très demandé en Europe avant le Mondial, notamment par le PSG, Gonçalo Ramos a débuté la compétition comme remplaçant de Cristiano Ronaldo. Préféré au quintuple lauréat du Ballon d’or lors du huitième de finale face à la Suisse, le buteur du Benfica Lisbonne a impressionné avec un le premier triplé de cette Coupe du monde 2022.

Si la clause libératoire de l’attaquant de 21 ans semblait disproportionnée avant le voyage dans le Golfe, des clubs pourraient bien accepter de la payer afin de griller la concurrence. Après ses trois buts en sélection dès sa première titularisation, difficile de voir le Benfica accepter un rabais.

Rafael Leao, le moment de changer d’air

Lui aussi s’est illustré en sortie de banc avec le Portugal. Rafael Leao a des chances de profiter de la Coupe du monde pour convaincre ses prétendants de passer à l’action. Régulièrement annoncé partant de l’AC Milan, l’attaquant de 23 ans a déjà fait l’objet de rumeurs l’envoyant au PSG, à Chelsea ou même à Manchester United.

Cody Gakpo attend un signe de Manchester United

Les Red Devils, justement, semblent avoir porté leur choix sur un autre attaquant en vue au Mondial. Après avoir trouvé un accord pour résilier le contrat de Cristiano Ronaldo, le club de Premier League fait office de favori pour accueillir Cody Gakpo. Avec ses trois buts sous le maillot des Pays-Bas, l’ailier du PSV est en forme. Encore faut-il convaincre son compatriote Erik Ten Hag de réclamer son recrutement à la direction mancunienne. Pour le moment, silence radio autour du joueur estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros et était déjà proche de l'Angleterre cet été.

"J'ai pensé à Manchester United et j'ai commencé à douter. Leeds United est venu et je me suis demandé si je devais y aller (pendant l’été 2022) a expliqué la révélation batave au média néerlandais NRC. […] Maintenant, j'attends tout. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de Manchester United. Quand ils viendront, j'y penserai."

Amrabat, Ounahi, Boufal… les Marocains ont la cote

Taulier de l’entrejeu marocain pendant les quatre premiers matchs, Sofyan Amrabat possède un profil beaucoup plus défensif que de nombreux en vogue au Mondial. Mais le milieu des Lions de l’Atlas, n’en demeure pas moins un joueur courtisé. Déjà pisté par Liverpool ou encore l’Inter Milan par le passé, l’international de 26 ans a encore tapé dans l’œil de plusieurs clubs au Qatar si l’on se fie aux déclarations de son agent Mohammed Sinouh.

"Bien sûr, je reçois beaucoup d'appels téléphoniques pour Sofyan a estimé son représentant cité par Fabrizio Romano. Le monde entier a vu qu'il est le meilleur milieu défensif de la Coupe du Monde."

La sentinelle marocaine n’est pas le seul protégé de Walid Regragui à avoir vu sa cote grimper en flèche pendant la compétition. Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi ont aussi des chances d’entendre leur téléphone sonner en janvier.

De quoi assurer de belles plus-values au club d’Angers, qui n’avait presque rien débourser pour les recruter, si l’actuel 20e de Ligue 1 décide de surfer sur leur bon Mondial.

Hakim Ziyech à la relance en Europe?

En manque de temps de jeu à Chelsea, Hakim Ziyech a montré au reste de l’Europe qu’il restait un joueur de grand talent. Leader technique des Lions de l’Atlas au Qatar, le flop des Blues ne devrait pas manquer de pistes pour se relancer.

A 29 ans, celui dont le contrat avec les Londoniens se terminera en 2025 constitue un joli profil à tenter en prêt pour la seconde moitié de la saison 2022-2023. Avec le Maroc, le milieu offensif a rappelé qu’il pouvait enchaîner les grosses prestations.

Kudus, le prochain gros coup de l’Ajax

Avant l’entrée en lice du Ghana à la Coupe du monde, Mohammed Kudus a pris la parole pour vanter ses propres mérites dans la presse britannique. Si l’ailier de 22 ans a ensuite fait machine arrière en assurant qu’il ne s’était jamais comparé à Neymar, ses prestations au Qatar ont été particulièrement suivies.

Dans la foulée de son bon début d’exercice avec l’Ajax Amsterdam (10 buts en 17 apparitions), le joueur africain a signé un beau tournoi en sélection. Son doublé lors de la victoire face à la Corée du Sud (3-2) n’a pas suffi à accéder aux huitièmes de finale, mais cela devrait pousser ses prétendants à rester attentifs à ses performances aux Pays-Bas. Habitué à bien vendre ses espoirs, l’Ajax va encore se frotter les mains avec Mohammed Kudus.

Alexis Mac Allister, le bon plan de Brighton

Fils d’un ancien coéquipier de Diego Maradona, Alexis Mac Allister n’est pas forcément le joueur le plus connu de la sélection argentine. Mais le milieu de 25 ans est devenu un titulaire indiscutable au fil du tournoi disputé au Qatar. Recruté par Brighton en 2019 pour seulement huit millions d’euros, le milieu axial aux 11 capes devrait permettre aux Seagulls de réaliser une sacrée marge en cas de transfert. Inspirés, les dirigeants du club de Premier League ont officialisé sa prolongation jusqu’en 2025 à la fin du mois d’octobre.

Enner Valencia, un pari à tenter?

Libre en juin 2023, le buteur s’est illustré avec l’Equateur en marquant trois buts dans le groupe A. Bientôt autorisé à négocier avec le club de son choix, le vétéran équatorien pourrait avoir séduit quelques prétendants intéressés à l’idée de faire un coup à prix réduit. A moins que son équipe actuelle, Fenerbahçe ne parvienne à convaincre Enner valencia de prolonger l’aventure du côté d’Istanbul.