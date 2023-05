Mercato: "Benzema a un certain âge", Ancelotti ouvre la porte à un nouvel avant-centre

En conférence de presse ce lundi, Carlo Ancelotti a ouvert la porte à l'arrivée d'un nouvel avant-centre au Real Madrid. Le technicien italien a mis en avant l'âge de son attaquant Karim Benzema (35 ans) mais a tenu à indiquer qu'il était encore au niveau.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema devrait encore être au club la saison prochaine puisque sa prolongation d'une saison serait bouclée. Pour autant, en conférence de presse ce lundi à la veille d'un match de la 33e journée de Liga face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti a ouvert la porte à un recrutement au poste de numéro 9.

"Jusqu'à présent, il joue très bien"

Interrogé sur le possible recrutement d'un "nouveau" Benzema, le "Mister" a glissé une information pour les plans madrilènes: "Pour le projet futur, nous devons signer un numéro neuf, car Karim (Benzema) a un certain âge, a lancé Carlo Ancelotti. Mais jusqu'à présent, quand il est dans cette condition, on ne pense pas à ça. C'est vrai qu'il a eu des hauts et des bas mais c'est vrai aussi que Rodrygo, Vinicius et Asensio ont très bien progressé. Le problème de ces deux dernières années n'a pas été l'attaque."

Ballon d'or sortant dans la foulée d'une saison d'exception, Karim Benzema a connu un début d'exercice plus compliqué, du moins en raison de blessures. Le joueur de 35 ans est revenu en forme ces dernières semaines et continue d'être décisif, avec 29 buts inscrits et 6 passes décisives en 37 matchs disputés. Ses quatre réalisations en Ligue des champions ont eu lieu après la phase de groupes.

Endrick en 2024, en attendant Haaland?

Samedi, "KB9" a réalisé un nouveau triplé lors de la victoire face à Alméria, devenant le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Liga avec 236 buts. Karim Benzema a enchaîné les buts en ce mois d'avril avec trois triplés au total. De quoi arriver en très bonne condition pour la fin de saison et la défense du titre en Ligue des champions. Le club merengue défiera Manchester City en demi-finales.

Le Real Madrid aura ensuite le temps de penser à un nouveau numéro 9. Le Brésilien Endrick débarquera lui à l'été 2014, à 18 ans. Le jeune joueur poursuit en attendant son apprentissage à Palmeiras. La déclaration de Carlo Ancelotti pourrait néanmoins relancer aussi les rumeurs autour d'un transfert d'Erling Haaland, qui pourrait avoir lieu aussi en 2024.