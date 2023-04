Real: un Karim Benzema de gala bat un record à l'approche du choc face à Manchester City

Porté par un excellent Karim Benzema, le Real Madrid s'est imposé largement contre Almeria (4-2). Avec sa prestation XXL, le Ballon d'Or 2022 a signé un triplé et encore battu un nouveau record.

Karim Benzema a encore frappé. Lors de la réception d'Almeria pour le compte de la 32e journée de Liga, le Real Madrid s'est largement imposé ce samedi (4-2) grâce à une prestation XXL et un triplé de Karim Benzema.

Dès le début du match, le Ballon d'Or lance les hostilités. Après un excellent travail de Vinicius Jr. côté gauche, Karim Benzema n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Le Français inscrit son 15e but en 21 matchs de Liga cette saison sur la 10e passe décisive du Brésilien.

Proche du doublé à la 9e minute, Benzema doit attendre la 17e minute avant d'inscrire son 16e but en Liga cette saison. Profitant d'un récital de Rodrygo côté droit, l'ancien Lyonnais, servi en retrait, ajuste Fernando Martinez et permet au Real de se mettre à l'abri très tôt dans la partie. Juste avant la mi-temps, Karim Benzema convertit un penalty obtenu par Lucas Vazquez d'un tir à ras de terre prenant Martinez à contre-pied (42e).

Le buteur madrilène aurait même pu inscrire un quadruplé mais à l'issue d'une splendide action collective en une et deux touches de balle, son tir du droit en angle fermé trouve le poteau opposé (86e).

Karim Benzema encore un peu plus dans l'histoire

Avec ce triplé en moins de 40 minutes, Karim Benzema dépasse Hugo Sanchez (234 buts) et devient le quatrième meilleur buteur de l'histoire du championnat espagnol. L'ancien international français compte désormais 236 buts en Liga et peut espérer intégrer le top 3 en dépassant la légende de l'Athletic Bilbao, Telmo Zarra (253 buts). Sans surprise, les deux premières places sont occupées par Lionel Messi (473 buts) et Cristiano Ronaldo (311 buts) et semblent hors de portée pour Karim Benzema.

L'ancien lyonnais est le seul footballeur encore en activité en Espagne à se classer dans le top 15 de ce classement. Un autre française est aux portes du top 15, il s'agit d'Antoine Griezmann, 17e, avec 170 buts.