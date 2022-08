Mercato: Brest officialise l'arrivée de l'Algérien Slimani

Le Stade Brestois a annoncé ce jeudi la signature de l'attaquant Islam Slimani. Le buteur algérien retrouve la Ligue 1 après avoir été libéré de son contrat avec le Sporting Portugal et s'est engagé pour deux saisons dont une en option avec le club breton.

Il ne manque plus que Riyad Mahrez et Brest possèdera dans son effectif les trois attaquants de l'équipe d'Algérie. Si l'ailier de Manchester City ne devrait pas rejoindre la Ligue 1 cet été après avoir prolongé son contrat avec les Skyblues, le Stade Brestois a officialisé ce jeudi l'arrivée d'Islam Slimani. Dans un communiqué, le club breton a confirmé la signature de l'attaquant de 34 ans pour une saison plus une autre option. L'ancien buteur de l'OL et de Monaco retrouve le championat de France et rejoint son coéquipier en sélection Youcef Belaïli.

"J’ai parlé avec Greg Lorenzi et le coach et j’ai senti de la confiance de leur part, c’est ce qu’il y a de plus important dans le football, s'est félicité Islam Slimani dans un communiqué partagé par Brest. Ici, ce sera un nouveau défi pour moi, cela va m’aider à me surpasser et je pense que je peux apporter un plus à cette équipe, notamment grâce à mon expérience."

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Troisième club en L1 pour Slimani

Attendue depuis plusieurs jours, la signature d'Islam Slimani est donc officielle. Au-delà d'ajouter un joueur expérimenté à son effectif, Brest a aussi signé un joli coup en le recrutement à moindre frais. Avant de rejoindre le Finistère, le joueur des Fennecs est parvenu à résilier son contrat avec le Sporting Portugal et débarque donc libre en Ligue 1.

Passé par Monaco lors de la saison 2019-2020 puis à Lyon entre janvier 2021 et janvier 2022, Islam Slimani connait bien le championnat de France. Avec l'ASM et les Gones, le recordman de but de la sélection algérienne a marqué 13 buts en 48 apparitions.

"Je ne visais pas spécialement la France, cela s’est fait au feeling. Je sais que la Ligue 1 est physique, qu’il faut faire beaucoup d’efforts et se battre à tous les matchs pour gagner des points, a encore estimé le principal intéressé. Mais je pense savoir quoi faire pour être performants ici. En tout cas, je suis prêt!"

Islam Slimani portera le numéro 13 à Brest où il se retrouvera en concurrence avec Jérémy Le Douaron ou encore Irvin Cardona à la pointe de l'attaque. Et si le duo Belaïli-Slimani venait à enchaîner les bons matchs cette saison, on pourrait bien entendre des "One, two, three, viva l'Algérie" retentir dans les tribunes du stade Francis Le Blé. Et ça, même si Riyad Mahrez ne signe pas à Brest.