Equipe de France: Tchouaméni peut-il être plus que la doublure de Kanté et Pogba ?

Associé à Paul Pogba contre la Côte d’Ivoire (2-1) vendredi à Marseille, Aurélien Tchouaméni, brillant et buteur au Vélodrome, s’affirme de plus en plus en équipe de France. Si Didier Deschamps conserve son schéma en 3-5-2, les places de titulaires de la Pioche et N’Golo Kanté dans l'entrejeu pourraient être fragilisées à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar.

"C’est mon jumeau, mon mini moi." Paul Pogba sait qu’Aurélien Tchouaméni marche sur ses traces. Vendredi, les deux milieux de terrain ont joué ensemble face à la Côte d’Ivoire (2-1) en match amical. Une association qui a parfaitement bien fonctionné et qui a surtout permis au Monégasque de montrer toute l’étendue de son talent. A son crédit : le but de la victoire, d'une belle tête dans le money time, son premier en huit sélections avec les A, mais aussi 94% de passes réussies, 12 duels remportés et 9 ballons gagnés. Une feuille de stats impeccable à laquelle il convient d’ajouter une complémentarité évidente avec Paul Pogba dans un schéma en 3-5-2 où les deux Tricolores évoluaient devant la défense.

Trois pour deux places ?

"Dans le binôme avec Paul, il a cette capacité dans l’agressivité à la récupération supérieure à Paul Pogba, note Didier Deschamps. C’est bien dans l’équilibre. Paul est plus porté vers l’avant. Même s’ils ont fonctionné en doublette, voire en triplette avec Antoine Griezmann qui est important."

Celui qui a libéré le Vélodrome avait le triomphe modeste : "C'est juste le fruit du travail. J'essaie de rester calme, a commenté Aurélien Tchouaméni au micro de M6. C'est vrai que c'est beau ce qui m'arrive mais comme je l'ai dit depuis le début j'ai différents objectifs et là, par exemple, marquer mon premier but était un objectif. Maintenant on va passer à autre chose."

Et déjà à l’Afrique du Sud, adversaire de l’équipe de France mardi soir à Lille. Pour ce deuxième match amical, Didier Deschamps devrait pouvoir s’appuyer sur N’Golo Kanté. Le joueur de Chelsea avait quitté la sélection au début du rassemblement pour des raisons personnelles. Avec son retour, le Basque devra trancher. Alignera-t-il le duo de champions du monde Kanté-Pogba (151 sélections à eux deux) ou renouvellera-t-il sa confiance à Tchouaméni en poussant le Mancunien ou le Londonien sur le banc ?

Pour Deschamps Tchouaméni a "un potentiel énorme"

En 90 sélections, Paul Pogba a été remplaçant à 12 reprises. N’Golo Kanté, lui, a débuté 14 fois sur le banc. A 29 et 31 ans (mardi pour Kanté), les deux cadres des Bleus ne réalisent pas la meilleure saison de leur carrière en club. A 22 ans, Tchouaméni, lui, monte en puissance. En répondant présent au niveau international, les cartes pourraient être rebattues dans l’entrejeu en vue de la Coupe du monde. Surtout si DD conserve son 3-5-2. "C’est du haut niveau, a déclaré le sélectionneur après la prestation du joueur de la Principauté face aux Ivoiriens. Un potentiel énorme avec beaucoup de maîtrise. Il l’avait déjà montré dans les matchs précédents où il avait débuté." En attendant de connaître sa compo face à l’Afrique du Sud mardi, Didier Deschamps n’en a pas fini avec ses "problèmes de riche."