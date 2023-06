Mercato: ça traîne entre le PSG et Galtier, dont le contrat n'a toujours pas été rompu

Le PSG et Christophe Galtier n'ont toujours pas trouvé d'accord autour de la rupture du contrat de l'entraîneur, actuellement en vacances dans le sud, selon nos informations.

Le PSG et Christophe Galtier (56 ans) n’ont toujours aucun accord sur la rupture de contrat de l’entraineur qui court jusqu’en juin 2024. Depuis l’échange physique avec Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, rien n’a vraiment avancé. Le club de la capitale a juste eu une prise de contact avec son avocat Olivier Martin.

L'hypothèse d'une année sabbatique

Dans son entourage, on résume simplement la situation: "Christophe Galtier est l’entraîneur du PSG en vacances. Point." Aucune discussion chiffrée n’a donc pour le moment débuté. La base, ça reste son contrat. A savoir 610.000 euros par mois sur les douze mois restants jusqu’en juin 2024.

Pour le moment, Galtier profite de ses vacances et n’exclut rien sur l’avenir. Partir sur un projet à l’étranger est une hypothèse. Il a d’ailleurs appris dans les médias l’intérêt que lui porte le Napoli. Mais aucune négociation n’a débuté. L’option d’une année sabbatique n’est pas écartée non plus après des saisons éreintantes à Saint-Etienne, Lille, Nice et Paris. Par ailleurs, l’entraineur du PSG attend toujours d’être convoqué par les enquêteurs sur l’affaire de racisme à Nice. Il a hâte de pouvoir s’expliquer sereinement sur ce dossier.

Christophe Galtier a été informé par Luis Campos, le 6 juin dernier, qu’il était démis de ses fonctions d’entraîneur du Paris Saint-Germain, un an seulement après son arrivée dans la capitale en provenance de Nice. Mais le PSG n'a toujours pas officialisé la nouvelle en raison, donc, de cette absence d'accord sur les conditions de départ de l'entraîneur. Si Galtier estimait "mériter de continuer" une deuxième saison au PSG, l'entraîneur français se faisait peu d’illusions sur son sort après les éliminations en 8es de finale de la Ligue des champions, en quart de finale de la Coupe de France et les dix défaites toutes compétitions confondues en 2023.