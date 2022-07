Mercato: Çelik quitte le LOSC pour l’AS Rome

Champion de France avec le LOSC en 2021, Zeki Çelik quitte le club à un an de la fin de son contrat. L’international turc signe quatre ans en faveur de l’AS Rome de José Mourinho.

"Lorsque vous vous concentrez sur vos objectifs, on ne se rend pas compte à quel point le temps passe vite". Zeki Çelik annonce son départ du LOSC par un message touchant sur Twitter, quatre ans après son arrivée en France. Le défenseur turc de 25 ans, champion de France avec les Dogues en 2021, s’engage en faveur de l’AS Rome pour les quatre prochaines saisons. Son départ n'est pas une surprise et avait été anticipée avec la signature d'Hakim Zedadka dans le Nord.

"Je vous dis fièrement au revoir"

"Chaque jour qui passait, j'ai eu le plaisir de connaître ce club, cette ville, cette culture; et ma conviction de soulever le trophée du championnat dans l'une des ligues les plus précieuses au monde est devenue de plus en forte, poursuit le joueur. Aujourd'hui, après quatre saisons, je vous dis fièrement au revoir. Je suis ravi de dire que nous avons toujours été unis pour atteindre le meilleur des succès en équipe".

"C’est un honneur pour moi de jouer pour un si grand club, déclare le nouveau numéro 19 des Giallorossi dans le communiqué du club romain. J’ai de grandes ambitions et je veux aider l’équipe à réussir. Je me sens concentré et prêt. Je ne lâcherai jamais et vous me verrez toujours me battre pour tout sur le terrain".

13 matchs de Ligue des champions et deux titres avec les Dogues

Débarqué en 2018 en provenance d’Istanbulspor, en deuxième division turque, Zeki Çelik a disputé au total 143 matchs avec le club nordiste, dont 13 de Ligue des champions. Il compte huit buts et surtout un titre de champion en 2021, quelques mois avant de décrocher un Trophée des champions. Ses performances dans le couloir droit lui ont également ouvert les portes de sa sélection, avec laquelle il compte désormais 32 capes.

"Nous sommes très ravi que Zeki ait décidé de venir à Rome, déclare son nouveau directeur sportif Tiago Pinto. Sa conviction dans son choix de rejoindre notre projet est un ingrédient vital pour construire une équipe de joueurs unis par leur ambition. De plus, malgré son jeune âge, il a déjà accumulé beaucoup d’expérience au niveau européen et international, ce qui s’avérera utile dans la progression de ce groupe".