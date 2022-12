Mercato: Monaco s'active pour remplacer Badiashile, sur le départ vers Chelsea

L’AS Monaco est actuellement à la recherche d’un défenseur pour pallier un potentiel départ de Benoît Badiashile à Chelsea. L’international français et les Blues sont d’accord sur les grandes lignes.

Il pourrait y avoir du changement dans la défense de Monaco. Le club de la Principauté discute actuellement avec Chelsea dans le cadre d'un transfert de Benoît Badiashile, comme révélé par la presse anglaise. Les discussions portent sur un contrat longue durée et une indemnité de transfert de 40 millions d'euros bonus compris.

L'entraîneur Philippe Clement n'est pas très à l'aise avec l'idée de voir partir un titulaire indiscutable au profil rare (gaucher, plus de 100 matchs en Ligue 1, 21 ans). Axel Disasi, Malang Sarr, Guillermo Maripan et le jeune Yllan Okou sont là. Cependant, la direction sportive de Monaco s'active quand même pour trouver un autre défenseur pour pallier un potentiel départ de l'international français (deux sélections).

Badiashile n'ira pas au clash

Badiashile et Chelsea sont d'accord sur les grandes lignes. À un an et demi de la fin de son contrat, Benoît Badiashile aimerait découvrir un nouveau championnat, même s'il ne s'opposera pas à la volonté de l'AS Monaco si le club de la Principauté mettait finalement son veto.