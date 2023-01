Mercato: Chelsea va encore faire une folie pour Enzo Fernandez

Enzo Fernandez pourrait rapidement s’engager avec Chelsea lors du mercato hivernal. Le club londonien se trouverait proche de conclure un accord avec le Benfica Lisbonne pour le transfert du milieu argentin. Avec un montant supérieur à 120 millions d'euros.

Todd Boehly va peut-être rapidement s’offrir un premier transfert record à Chelsea. Après avoir lâché plus de 80 millions d’euros pour recruter Wesley Fofana pendant l’été, le nouveau propriétaire des Blues pourrait encore dépenser une fortune pour Enzo Fernandez.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club londonien se rapprocherait d’un accord avec le Benfica Lisbonne pour le milieu argentin. L’opération pencherait vers un total atteignant environ 127 millions d’euros et permettrait à la formation anglaise de griller ses concurrents dans ce dossier.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

Une belle plus-value pour le Benfica

Quelques mois après son arrivée en Europe en provenance de River Plate, le milieu de 21 ans a effectué un gros début de saison avec le club portugais. Surtout, il a signé une Coupe du monde fantastique avec l’Argentine au Qatar.

Tout juste auréolé du titre mondial et du trophée de meilleur jeune, Enzo Fernandez pourrait donc encore changer d’air en janvier et permettra au Benfica de réaliser une belle plus-value pour un joueur recruté aux alentours de 14M€. Toujours selon les informations parues dans les médias transalpins, les discussions entre Chelsea et les dirigeants lisboètes seraient déjà à un stade avancé.

Gros début de mercato pour Chelsea

Le paiement porterait sur trois versements avoisinant 40 millions d’euros chacun même si certains détails resteraient encore à finaliser. En cas de vente du joueur de l’Albiceleste, le Benfica disposerait des fonds pour boucler l’arrivée de son remplaçant, l’Argentin du Racing Carlos Alcaraz (20 ans) pour un peu plus de 15M€.

Todd Boehly et Chelsea, eux, signeraient le plus gros transfert de l’histoire du club et effaceraient le record détenu depuis l’été 2021 par Romelu Lukaku lors de son retour raté à Londres. Après avoir officialisé David Datro Fofana et en attendant le transfert attendu de Benoit Badiashile, le mercato hivernal des Blues est parti sur un rythme effréné.