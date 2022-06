Chaos au Stade de France: des supporters du Real et de Liverpool auditionnés ce jeudi par le Sénat

La commission sénatoriale chargée de faire la lumière sur les incidents du Stade de France va écouter les témoignages de supporters madrilènes et liverpuldiens ce jeudi. Un groupe de sénateurs se rendra aussi à Saint-Denis sur les lieux des incidents lors de la finale de la Ligue des champions avant de tenir une conférence de presse.

Tout le monde va y passer ou presque. Après Gérald Darmanin, Amélie Oudéa-Castera, le préfet de police Didier Lallement ou encore des membres de la Fédération française de football, le maire de Liverpool, la RATP et la SNCF, la commission sénatoriale en charge de l’enquête sur les incidents de la finale de la Ligue des champions au Stade de France va auditionner des supporters du Real Madrid et de Liverpool.

Selon les informations du site Public Sénat, média officiel de la chambre haute du Parlement, le groupe de sénateurs les auditionnera ce jeudi 16 juin "juste avant l’ancien préfet Michel Cadot, désormais délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et délégué interministériel aux grands événements sportifs". Après cette nouvelle salve de témoignages, une délégation d’élus se rendra à Saint-Denis pour visiter les lieux des incidents du 28 mai et tiendra une conférence de presse à 16h30.

Le souhait des supporters et des sénateurs socialistes exaucé

Ciblés d’entrée par les pouvoirs français, qui les a accusés d’être à l’origine des débordements, les supporters de Liverpool ont rapidement demandé à être entendus par les sénateurs et la commission d’enquête. Ce mardi via un communiqué, l’organisation Football Supporters Europe (FSE) avait regretté le traitement des fans dont la voix n’avait pas été entendues par les enquêteurs.

"Nous déplorons que les commissions du Sénat, dans le cadre des auditions réalisées suite aux événements survenus au Stade de France le 28 mai dernier, n’aient pas jugé utile d’entendre les représentants des supporters du Real Madrid et de Liverpool", a ainsi lancé l’organisation des supporters continentaux.

Au lendemain de cette demande, la FSE a obtenu le soutien du groupe socialiste et écologiste au Sénat.

"Dans le cadre des auditions actuellement menées au Sénat pour faire toute la lumière sur les incidents survenus en marge de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain renouvelle sa demande aux présidents de la commission des Lois et de la commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication de recueillir les témoignages des supporters présents au stade ce soir-là, ont écrit les élus dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. [...] Alors que plusieurs représentants des autorités françaises ont été auditionnés ces dernières semaines, il est désormais indispensable d’entendre les témoignages des représentants des supporters du club Liverpool, mais également ceux du Real Madrid."