Mercato: comment le vestiaire du Barça perçoit le potentiel retour de Messi

Alors que l'opération pour faire revenir Lionel Messi au Barça se poursuit - le club catalan étant toujours en discussions avec la Liga - le quotidien catalan Sport rapporte comment, dans le vestiaire du club, les joueurs se préparent à ce retour du septuple Ballon d'or.

Le contrat de Lionel Messi avec le PSG arrive à échéance en juin prochain et, alors que la fin de saison se rapproche, l'Argentin pourrait bien être tenté par un retour en Catalogne. En effet, depuis plusieurs semaines, le Barça multiplie les sorties médiatiques pour faire part de son désir de voir "la Pulga" revenir chez les Blaugranas.

L'un des principaux artisans de ce potentiel retour se nomme Xavi. Ancien coéquipier du septuple Ballon d'or, il est désormais à la tête de l'équipe en tant que manager et souhaite ardemment que Messi joue de nouveau pour le club culé. "J'ai déjà dit qu'il s'agit de sa maison et que ses portes sont ouvertes. (...) Le meilleur footballeur du monde et de l'histoire aura toujours sa place", déclarait-il en février dernier.

Ce désir a été partagé à sa direction qui s'active en coulisses pour rendre l'opération viable économiquement. Pas une mince affaire, alors que le Barça doit absolument rester dans les clous du fair-play financier et que la Liga supervise cela de près.

ter Stegen, Dembele, Lewandowski, Busquets... tous disent "oui" au retour de Messi

Pour préparer le terrain, Xavi s'est déjà entretenu avec plusieurs joueurs du vestiaire pour leur expliquer la situation et partager son idée sur le futur positionnement de l'Argentin dans l'équipe. Selon le quotidien catalan Sport, il s'est notamment entretenu avec Marc-André ter Stegen, qui a déjà connu quelques épisodes de tension avec lui. Pour autant, le portier allemand se serait réjoui de ce retour, vécu comme un boost pour rendre le club plus compétitif.

Ousmane Dembélé, de son côté, serait convaincu que le retour de "Léo" est une excellente nouvelle pour le projet, notamment dans l'hypothèse où le numéro 30 du PSG occuperait la pointe haute dans un losange à quatre au milieu de terrain. Robert Lewandowski serait sur la même longueur d'ondes, comme il l'avait confié fin décembre: "Il est aujourd'hui le joueur aux côtés duquel tout attaquant rêverait de jouer".

Sergio Busquets, lui, arrive en fin de contrat en juin mais envisagerait de prolonger un an de plus et donc de retarder ses adieux avec le Camp Nou pour pouvoir évoluer à nouveau avec Messi. Tous les rouages semblent se mettre en place, en tout cas, pour préparer l'arrivée de l'Argentin.