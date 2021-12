Mercato: convoité par le Barça, Haaland aurait fixé une condition pour signer

S’il semble avoir fait du FC Barcelone sa priorité en vue d'un transfert l'été prochain, Erling Haaland n’y signera que si le club catalan est de retour au premier plan et dispute la prochaine Ligue des champions, à en croire Sport ce mercredi. Ce qui est encore loin d'être gagné.

Buteur parmi les plus convoités de la planète foot, Erling Haaland fait l'objet d'une cour insistante de la part du FC Barcelone, qui désirerait faire du cyborg norvégien, 21 ans, la tête d'affiche de son renouveau dès l'été prochain. S'il disposera à coup sûr de plusieurs choix de destination parmi les cadors européens lorsqu'il quittera le Borussia Dortmund, Haaland, via son agent Mino Raiola, aurait déjà entamé des discussions avec le Barça. Et en aurait fait sa priorité.

En voyage en Italie en marge du gala du Golden Boy, le président catalan Joan Laporta a rencontré le sulfureux agent dans un hôtel de Turin mardi, en compagnie de Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, et de Jordi Cruyff, conseiller technique. Signe que les choses avancent. Si trois autres clubs seraient également intéressés (Bayern Munich, Manchester City et le Real Madrid), celui qui a inscrit 11 buts en neuf matchs de Bundesliga et trois en autant de rencontres de Ligue des champions aurait toutefois posé une condition à une éventuelle venue en Catalogne, selon le quotidien espagnol Sport ce mercredi.

Un transfert coûteux, mais dans les cordes du Barça?

Vigilant au projet sportif qui lui sera proposé, Haaland réclamerait ainsi que le club entraîné par Xavi dispute la Ligue des champions la saison prochaine, le tout avec un effectif renforcé afin de bien figurer sur tous les tableaux. Ce qui, tout Barça qu’il est, n’est pas vraiment assuré pour le club catalan, actuellement huitième de la Liga à cinq points de la quatrième place, directement qualificative pour la phase de groupes de la C1.

Concernant l’aspect économique pour un club obligé à être prudent ces derniers temps, Sport assure que Barcelone dispose déjà d’une idée précise du montant total de l’opération, du prix du transfert jusqu’au cachet réclamé par le joueur et les commissions dérivées à sa signature. "Une somme importante, mais les Blaugrana pensent qu’elle pourrait être financée sans problème, croit savoir le média catalan. Il existe des fonds d’investissement prêts à aider, et le club considère que les perspectives économiques s’amélioreront beaucoup à partir de l’été prochain." Selon diverses informations, Haaland disposerait d'une clause dans son contrat, activable l'été prochain, qui lui permettra de partir en cas d'offre à 75 millions d'euros.

"Nous sommes tous d’accord pour dire que nous devons renforcer l’équipe première. Le problème, c’est que nous avons hérité de contrats qui ne nous donnent pas de marge salariale. Nous cherchons la formule pour améliorer l’équipe cet hiver. Nous travaillons pour y parvenir. Et nous y parviendrons", avait promis Laporta vendredi dernier dans une vidéo à l’attention des supporters blaugranas.