Mercato: Haaland aurait donné sa priorité au Barça

Alors que quatre clubs pourraient attirer Erling Haaland cet été, selon son agent, le Norvégien aurait fait du Barça sa priorité. Une rencontre a eu lieu entre Joan Laporta et Mino Raiola à Turin ce lundi.

Le Barça va-t-il réaliser un gros coup cet été ? Alors que les Catalans sont en proie à d’importants soucis financiers depuis de nombreux mois, Erling Haaland, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, pourrait poser ses valises en Espagne. Selon El Chiringuito, l’attaquant norvégien a fait du Barça sa priorité, même si trois autres clubs seraient également intéressés (Bayern, Manchester City et le Real Madrid). L’attirance est réciproque, puisque Mundo Deportivo affirme que Haaland serait le personnage principal du projet de Xavi, qui voudrait construire sa nouvelle équipe autour de l'attaquant de 21 ans.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Une rencontre entre Raiola et Laporta

Actuellement en voyage à Turin en marge du gala du Golden Boy, Joan Laporta a rencontré Mino Raiola, l’agent du joueur, dans un hôtel de la ville, en compagnie de Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, et de Jordi Cruyff, conseiller technique. Les relations entre les deux hommes sont au beau fixe, eux qui avaient déjà échangé l’été dernier lors de la tournée européenne du clan Haaland. Reste à savoir si le Barça est en mesure de rivaliser financièrement avec ses concurrents, sachant qu’une qualification pour la prochaine Ligue des champions est loin d’être acquise.

Le club est actuellement huitième de la Liga, à cinq points de la quatrième place, directement qualificative pour la phase de groupe de la C1. En coupe d’Europe, les Catalans ont terminé troisième de leur groupe derrière le Bayern et Benfica, et affronteront Naples en barrage de la Ligue Europa, les 17 et 24 février prochains.