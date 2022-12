Mercato: Cunha prêté à Wolverhampton par l'Atlético

L’attaquant brésilien de l’Atlético de Madrid, Matheus Cunha, est prêté jusqu’en juin prochain à Wolverhampton, annonce le club anglais ce dimanche. Il pourrait signer un contrat expirant en 2027, si l’option d’achat est levée.

"Nous avons trouvé un autre cadeau sous le sapin". En ce 25 décembre, les Wolves font une belle surprise à leurs fans en annonçant la première signature de l’ère Lopetegui. Matheus Cunha, international brésilien, débarque en prêt jusqu’en juin prochain en provenance de l’Atlético de Madrid. Un transfert définitif le liera jusqu’en 2027 si les conditions de la clause sont respectées.

Un transfert définitif proche des 50 millions d'euros

Selon la presse anglaise, Wolverhampton devrait débourser environ 48,5 millions d'euros (nouveau record du club) pour acquérir l’avant-centre colchonero, qui n’a pas marqué cette saison en 17 matchs toutes compétitions confondues. Arrivé en Espagne en 2021, le joueur de 23 ans avait auparavant évolué à Sion, Leipzig et au Hertha Berlin depuis son départ du Brésil.

Cunha avait annoncé son départ cette semaine, sur ses réseaux sociaux. S’il ne pourra pas jouer ce lundi contre Everton (son prêt étant effectif le 1er janvier), son premier match pourrait intervenir le 4 janvier contre Aston Villa. Pour rappel, il n’avait pas été convoqué par Tite pour la dernière Coupe du monde.

Il retrouvera Diego Costa

Sur le site de son nouveau club, le buteur auriverde explique que la présence de son ex-partenaire à l’Atlético de Madrid et compatriote Diego Costa a joué sur son choix. "Je l'ai appelé et il m'a dit: 'Viens, viens. S'il te plaît, s'il te plaît, raconte-t-il. C'est un grand groupe ici. C'est incroyable. Les gars sont gentils’. Nous nous sommes retrouvés dans cette situation et j'ai dit:’OK, je vais venir mon ami, attends-moi’."