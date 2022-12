Leaders, course à l'Europe, meilleurs buteurs... on fait le point sur les championnats du Big 5 avant la reprise

À peine remis de nos émotions et d'une Coupe du monde 2022 éreintante pour les joueurs que les grands championnats européens retrouvent déjà leur droit. Après un mois et demi de trêve, un petit point peut être utile entre deux cuillerées de bûche pour se remettre à niveau de tous les enjeux avant la reprise.

Premier League, reprise le 26 décembre (17e journée)

Épatant de constance dans la première moitié de saison, Arsenal est leader en Angleterre. Mais les Gunners, avec une cible dans le dos, vont devoir contenir un Manchester City à l'appétit féroce et avide de conserver son titre. Les Cityzens ne sont qu'à cinq points et largement capables de vite rejoindre les Londoniens, emmenés par un Erling Haaland frais comme un gardon car exempté de Coupe du monde avec la Norvège.

Newcastle complète le podium par-delà la Manche à la surprise générale. Et aura fort à faire pour conserver sa place européenne alors que plusieurs ogres menacent derrière, à l'image de Tottenham et Manchester United - sans Cristiano Ronaldo désormais. Liverpool (6e) et Chelsea (8e) sont un peu plus loin mais tenus de réagir au vu du potentiel qu'offre leur effectif. Nottingham Forrest, Southampton et Wolverhampton sont relégables.

Meilleurs buteurs: 1. Erling Haaland (18, Manchester City), 2. Harry Kane (12, Tottenham), 3. Ivan Toney (10, Brentford).

Ligue 1, reprise le 28 décembre (16e journée)

Le Paris Saint-Germain du champion du monde Lionel Messi relance la défense de son titre. Toujours invincibles, les Parisiens trônent en tête de la Ligue 1 cinq points devant leur dauphin Lens. Rennes complète le podium cinq unités derrière les Sang et or, un point devant l’OM. Lyon (8e) et Nice (9e) vont tenter de rattraper au plus vite le train des Européens.

Toutes les équipes, le PSG un peu plus que les autres, retrouvent leurs internationaux au compte-gouttes pour une seconde partie de saison qui s’annonce trépidante. En haut comme en bas. Car dans cette édition particulière en France où quatre équipes seront reléguées au printemps - et deux autres monteront de Ligue 2 afin de resserrer le tableau à 18 équipes à partir de l’occurence 2023-24 -, Angers, Strasbourg, Ajaccio et Auxerre occupent pour le moment les places éliminatoires.

Meilleurs buteurs: 1. Kylian Mbappé (12, PSG), 2. Neymar (11, PSG), 3. Terem Moffi (10, Lorient).

Liga, reprise le 29 décembre (15e journée)

Bien que blessé ces dernières semaines et privé de Mondial, le Ballon d'or Karim Benzema devrait être de retour aux affaires à la reprise avec les Merengues, champions la saison dernière. Dans leur mano à mano habituel, le FC Barcelone et le Real Madrid survolent les débats en Espagne.

Si la bataille fait rage entre les deux mastodontes, qui se tiennent en deux points et se retrouveront le 19 mars pour un Clasico déterminant, le wagon de derrière semble déjà lâché. La Real Sociedad est 9 unités des Merengues sur la dernière marche du podium, et huit équipes derrière se tiennent en 5 points. Elche, Cadix et surtout Séville (18e), plus habitué à disputer les tickets européens qu'à jouer sa survie en Liga, vont devoir se ressaisir.

Meilleurs buteurs: 1. Robert Lewandowski (13, Barcelone), 2. Vedat Muriqi (8, Majorque), - Borja Iglesias (8, Bétis Séville).

Serie A, reprise le 4 janvier (16e journée)

Fusée inattendue de cette première moitié de saison sur le Vieux-Continent, le Napoli a gagné 17 des 21 matchs qu'il a disputé, pour une seule défaite! Un rythme tonitruant sur la scène italienne comme européenne, qui permet à l'équipe de Luciano Spalletti de déjà mettre huit points de distance entre elle et son premier poursuivant, l'AC Milan. C'est le plus gros écart entre un leader et son dauphin dans le Big 5.

La Juventus est à 10 unités, la Lazio et l'Inter Milan à 11, la Roma à 14, et on se demande bien qui va être capable d'aller chercher ces Napolitains-là. A moins que la trêve pour Mondial ne les ait coupés dans leur élan?.. L'Hellas Vérone, la Sampdoria Gênes et Cremonese espèrent eux en reprendre rapidement afin de s'éviter la relégation en fin de saison.

Meilleurs buteurs: 1. Victor Osimhen (9, Naples), 2. Marko Arnautovic (8, Bologne), 3. Ademola Lookman (7, Atalanta Bergame).

Bundesliga, reprise le 20 janvier (16e journée)

Quoi de mieux qu'un Leipzig-Bayern Munich en introduction pour faire repartir un Championnat allemand qui se sera stoppé un peu plus longtemps que les autres? Épargnée grâce à son format à dix-huit équipes, la Bundesliga aura un peu plus de latitude pour recharger les batteries, et relancer encore plus fort l'intérêt de cette seconde moitié de saison outre-Rhin. Après la longue course en tête de l'improbable duo Union Berlin-Friboug, les choses étaient rentrées un peu plus dans l'ordre habituel avant la trêve, le géant munichois retrouvant notamment sa position préférentielle de leader.

Mais les détonnants Fribourgeois ne sont que quatre unités derrière et comptent bien continuer à jouer les trouble-fête. Sur la dernière marche du podium, le RB Leipzig compte bien rentabiliser les six derniers mois de Christopher Nkunku dans la Saxe. Mais l'Eintracht Francfort de Randal Kolo Muani ou le Borussia Mönchengladbach de Marcus Thuram ne sont pas loin. Bochum est premier relégable, Schalke 04 encore bien parti pour faire l'ascenseur.

Meilleurs buteurs: 1. Christopher Nkunku (12, Leipzig), 2. Niclas Füllkrug (10, Werder Brême), - Marcus Thuram (10, Mönchengladbach).