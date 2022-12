Mercato: des tensions entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes à cause de l'avenir de CR7?

Agent et ami de Cristiano Ronaldo depuis presque 20 ans, Jorge Mendes aurait quelques frictions avec son joueur depuis quelques semaines. En cause, l'avenir incertain de la star après son départ fracassant de Manchester United.

Où jouera Cristiano Ronaldo à la reprise des championnats? La question reste pour le moment sans réponse, alors que le Portugais n'est plus depuis quelques semaines un joueur de Manchester United, où son contrat a été résilié. L'incertitude qui pèse sur l'avenir de CR7 aurait même provoqué quelques tensions entre le joueur de 37 ans et son agent, Jorge Mendes, avec qui il travaille depuis son départ du Sporting en 2003, d'après AS. Les hommes sont depuis devenus des amis proches.

Cette situation, les deux hommes l'avaient déjà connue en 2021, lorsque Cristiano Ronaldo avait décidé de quitter la Juventus, rappelle le journal. Ils étaient parvenus à passer outre et leur relation n'avait finalement pas été affectée. Cette fois, il semblerait que le problème soit plus sérieux.

Jorge Mendes se sent mis à l'écart

Différentes offres sont évoquées pour Ronaldo, la plus sérieuse étant l'oeuvre d'Al-Nassr, club d'Arabie Saoudite entraîné par Rudi Garcia. Le club lui aurait fait une proposition à hauteur de 200 millions d'euros par an jusqu'en 2025. Rien n'est fait toutefois et le joueur lui-même avait démenti la rumeur il y a quelques jours.

L'agent du joueur se sentirait mis à l'écart des négociations, les différents clubs et collaborateurs préférant passer directement par le joueur. Selon le média portugais Record, le Qatar tenterait lui aussi d'attirer Ronaldo dans son championnat. Ce dernier, en pleine réflexion, discuterait, d'après As, avec l'ancien directeur sportif du PSG Antero Henrique (2017-2019), toujours "consultant sportif" pour le club de la capitale. Et loin des conseils de Jorge Mendes, ce qui froisserait particulièrement l'agent. Henrique est le directeur sportif de la Ligue du Qatar.

Les deux hommes, qui travaillent ensemble depuis 2003 et qui sont devenus des amis de longue date voient leur relation traverser une zone de turbulence, alors même que l'avenir de la star portugaise est incertain.