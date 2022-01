Mercato: deux joueurs de la Juventus tout proches de Tottenham... qui pense aussi à Dembélé

En quête de renforts, Tottenham devrait enregistrer les renforts deux joueurs de la Juventus, ce lundi. Ousmane Dembélé est aussi dans le radar des Spurs même si le Français ne semble pas emballé.

Après s’être fait chiper Luis Diaz (25 ans), qui va vraisemblablement s’engager avec Liverpool, Tottenham multiplie les pistes pour se renforcer cet hiver. Selon la presse anglaise, les Spurs sont tout proches d'engager deux joueurs de la Juventus. Dejan Kulusevski (21 ans) est en passe s’arriver sous forme de prêt avant de s’engager définitivement avec le club l’été prochain. Le prometteur attaquant suédois n’a pas réussi à confirmer depuis son arrivée chez la Vieille Dame en janvier 2020.

Le club anglais devrait débourser plus de 36 millions d’euros pour l’acheter dans six mois. Il ne sera pas dépaysé dans la capitale anglaise puisque Tottenham est également bien parti pour faire signer le milieu de terrain uruguayen de la Juventus, Rodrigo Bentancur (24 ans). Ce dernier était courtisé par Aston Villa mais va finalement rejoindre Tottenham qui devrait débourser 23 millions d’euros.

Selon le Daily Mail, l’équipe d’Antonio Conte s’est aussi ajoutée à la liste des prétendants pour Ousmane Dembélé. En fin de contrat en juin prochain au Barça, le Français n’a toujours pas prolongé et le club catalan aimerait le vendre cet hiver pour récupérer une indemnité et éviter qu’il ne parte libre en juin prochain. Mais l’opération s’annonce très hypothétique pour Tottenham puisque le joueur ne compte pas partir cet hiver. Et un départ vers le club londonien ne serait pas dans ces plans. Trois autres possibles destinations auraient sa préférence: Chelsea, Manchester United et le PSG.

Au rayon des départs, Tottenham pousse pour se séparer de Dele Alli, Joe Rodon, Tanguy Ndombele et Giovani Lo Celso. Ce dernier était pressenti à Lyon avant de mettre son veto. Le club rhodanien est finalement en passe de recruter Ndombele, qui devrait signer ce lundi.