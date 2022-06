Mercato: Di Maria confirme son intérêt pour la Juve et recale la Roma

Sans club depuis son départ du PSG, Angel Di Maria est courtisé par la Juventus Turin. Interrogé par ESPN Argentine, l'ancien Parisien a confié apprécier le club turinois, tout en écartant l'idée d'un transfert à la Roma.

Angel Di Maria va-t-il rejoindre la Juventus ? Sans club depuis son départ du PSG, non sans émotion, l'Argentin est courtisé par les Bianconeri. Actuellement en vacances, l'ancien Parisien a répondu à l'intérêt du club turinois. "La Juventus est le plus grand club d'Italie, c'est l'une des équipes qui s'intéresse à moi. En ce moment je réfléchis, mais je me concentre sur les vacances et la famille", a-t-il simplement déclaré, tout en affirmant qu'il n'était "pas intéressé" pour un transfert à l'AS Roma.

Lors de cet entretien, El Fideo a également évoqué le Barça, "l'une des meilleures équipes du monde". "Je les ai toujours joué dans des moments où ils étaient très forts, c'est un club où j'aurais aimé jouer."

Buffon approuve une éventuelle arrivée

S'il n'a fait aucune autre annonce concernant sa future destination, Angel Di Maria a reçu le soutien de Gianluigi Buffon. L'ancienne légende de la Juve a récemment été élogieux envers son ancien coéquipier. "Di Maria dans le championnat italien, ce serait comme Maradona, vous voyez ce que je veux dire ?" La comparaison est osée, mais Buffon s’en est expliqué à l’occasion d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

"La Serie A s’est techniquement appauvrie et Angel a de la qualité à revendre, estime Gianluigi Buffon. Il se débarrasse de l'adversaire avec une facilité impressionnante, il est décisif devant le but, il offre des passes décisives, il court sur tout le terrain et il peut jouer à plusieurs postes. Bref, c'est un joueur de football." Pour le gardien de Parme, âgé de 44 ans, et dont le contrat expire en 2023, l'âge d'un footballeur est d'une importance secondaire, surtout quand il s’agit d’un "professionnel exemplaire".

"Quand il était au PSG, il y avait Neymar, le jeune Mbappe, Verratti... mais Angel n'était inférieur à aucun d'entre eux. Au Real Madrid, en 2014, quand il a gagné la Decima, il jouait avec Benzema, Cristiano Ronaldo, Modric, Kroos. Il peut jouer comme ailier, comme milieu offensif, même comme créateur. Celui qui l'achète, et j'espère vraiment que ce sera la Juve, réalise une bonne affaire. Nous parlons d'un champion et le football a besoin de champions", déclarait l'ancien capitaine turinois.