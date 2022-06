Mercato: "Qui n'aimerait pas l'avoir?", l’appel du pied de Tévez à Di Maria pour Rosario Central

Le nouvel entraîneur de Rosario Central, Carlos Tévez, a profité de sa conférence de presse de présentation pour évoquer un autre Argentin, Angel Di Maria, libre après son départ du PSG. L’ancien attaquant annonce qu’il appellera ‘El Fideo’ pour essayer de le faire venir.

Angel Di Maria de retour au bercail? L’attaquant argentin, qui sera officiellement libre de tout contrat la semaine prochaine après sept ans au PSG, a reçu une proposition très directe de la part de son club formateur. Tout juste nommé à la tête de Rosario Central pour ses grands débuts en tant qu’entraîneur, Carlos Tévez a confié qu’il aimerait le faire venir en Primera Division.

"Je l'appellerai et lui demanderai ce qu'il veut faire"

"Je n’ai pas parlé à Di Maria, déclare l’ancien buteur mancunien au cours de sa conférence de presse de présentation. J’ai à peine le temps de parler à ma femme. Je ne lui ai pas parler. Mais qui n’aimerait pas l’avoir? Di Maria représente beaucoup pour ce club. Quand la situation sera plus calme, je l’appellerai et lui demanderai ce qu’il veut faire".

Annoncé proche de la Juventus par la presse italienne après un intérêt du Barça, le joueur de 34 ans a fait ses adieux au PSG en fin de saison dernière après que le club parisien ait choisi de ne pas lever son année optionnelle. Il se retrouve donc libre de tout contrat à partir du 30 juin prochain.

"Ce serait facile d'être son entraîneur"

"Nous le connaissons, poursuit Tévez. Il apporterait beaucoup à l’effectif. Il apporterait son expérience aux jeunes joueurs. En plus de l’expérience, il a une grande qualité technique. Il a joué dans les plus grands clubs, ce serait facile d’être son entraîneur". 15 ans après son départ pour l’Europe et Benfica, Di Maria pourrait donc retrouver l’Argentine après avoir aussi évolué à Manchester United et au Real Madrid.