PSG: "Je dois vous dire au revoir", l’émouvant message d’adieu de Di Maria

La rencontre face à Metz (5-0) était la dernière apparition d’Angel Di Maria sous le maillot du PSG. Après sept ans passés au club, l’attaquant ne prolongera pas son contrat et quittera le club libre. Ovationné au Parc des Princes, l’Argentin a publié un message d’adieu sur Instagram.

Arrivé avec les honneurs au PSG en 2015, Angel Di Maria (34 ans) a disputé ce samedi son dernier match avec la formation française. En fin de contrat dans les prochains jours, l’ailier a vu le champion de France lui montrer la sortie. Meilleur passeur de l’histoire du club, le Parisien a été ovationné comme il se doit par le public du Parc des Princes.

Au moment de faire ses adieux, l’Argentin n’a pas réussi à cacher son émotion et les larmes ont vite coulé. L’émotion passée, Di Maria a publié un message sur les réseaux sociaux où il remercie le club et les supporters pour l’affection montrée durant ses sept années passées en France: "Je n’ai pas de mots pour remercier toutes les personnes du club, les ultras et les fans. Je suis arrivé dans ce club par la grande porte et je le quitte par la même porte."

Attaché à la ville et désireux de continuer encore un peu l’aventure, l’ancien de Manchester United affirme qu’il gardera un souvenir éternel de cette riche expérience: "Le jour que je ne voulais pas voir arriver est arrivé. Ce jour où je dois vous dire au revoir. Paris restera ma maison pour le reste de ma vie."

"Vous allez tous nous manquer"

Pour sa dernière, Di Maria a brillé face aux Messins (5-0) en inscrivant un but et une passe décisive. Une façon de conclure de la plus belle des manières cette saison où il n'était plus vraiment indiscutable dans le onze de Mauricio Pochettino.

Applaudi par ses coéquipiers et les fans à la fin du match, Di Maria a une nouvelle fois fondu en larmes, tout comme sa compagne et ses enfants. Une émotion qu’il explique: "La souffrance et les larmes de ma famille et de moi-même sont dues à l’amour que nous ressentons pour ce club, cette ville. Vous allez tous nous manquer énormément. Merci, merci et merci mille fois."